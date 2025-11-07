Toda la agenda deportiva del fin de semana

La acción comienza desde el viernes a las 11.30 donde Franco Colapinto enfrentará la práctica Número 1 ( 11.30-Fox Sports) del fin de semana que se disputará en Brasil.

Un par de horas después, desde las 15.30 se llevará a cabo Sprint Qualy (15.30-Fox Sports) por el gran premio de interlagos donde se espera una fuerte presencia de Argentina.

A partir de las 21 hs San Lorenzo visitará al Rosario Central de Angel Di María por la fecha número 15 del Torneo Clausura (21 hs-TNT Sports).

Durante el sábado, a las 11 de la mañana será la Carrera Sprint del Gran Premio de Brasil (11 hs-Fox Sports).

Luego, desde las 15 se llevará a cabo la clasificación donde se dispondrá el orden de salida que tendrá la parrilla (15hs-Fox Sports).

Dicha carrera se correrá el domingo a partir de las 14 hs (14hs-Fox Sports) con una fuerte expectativa en Franco Colapinto que correrá casi como local muy cercano a su país.

Y para cerrar el fin de semana, Boca Juniors y River Plate se enfrentarán en un nuevo Superclásico del fútbol argentino (16.30hs -ESPN Premium). El partido está pactado para las 16.30 en la Bombonera y por la fecha número 15 del Torneo Clausura.