Todos los cortes en las calles de CABA por la exhibición de Franco Colapinto

La exhibición del piloto argentino Franco Colapinto generará un importante operativo de tránsito con múltiples cortes de calles y desvíos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. El evento, que convoca a miles de fanáticos del automovilismo, obligará a reorganizar la circulación vehicular durante varias horas.

Según informaron desde el Gobierno porteño, el perímetro afectado incluirá avenidas principales y calles aledañas donde se desarrollará la demostración. Entre los cortes más relevantes se encuentran sectores de la zona céntrica y costera, donde se montará el circuito urbano para la exhibición. Las restricciones comenzarán desde las primeras horas del día del evento y se extenderán hasta la finalización de las actividades.

Las autoridades recomendaron evitar la circulación en vehículo particular en las áreas comprometidas y optar por el transporte público. Además, se dispusieron desvíos para varias líneas de colectivos que habitualmente transitan por la zona, así como operativos especiales de control para ordenar el flujo de peatones.

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El evento de Franco Colapinto incluirá maniobras de alta velocidad y demostraciones técnicas con vehículos de competición, lo que requiere estrictas medidas de seguridad. Por este motivo, también habrá restricciones para el estacionamiento en un radio amplio alrededor del circuito.

Desde la organización destacaron que se trata de una oportunidad única para acercar el automovilismo de elite al público local, en un contexto de creciente interés por la categoría a nivel nacional.

El detalle completo de los cortes y horarios será actualizado en los canales oficiales de tránsito de la Ciudad, por lo que se recomienda a los vecinos y automovilistas mantenerse informados para evitar demoras e inconvenientes.