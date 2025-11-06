jueves 06 de noviembre de 2025
Tras una denuncia por grooming, ordenan bloquear "Roblox" en todas las escuelas

Desde la cartera educativa explicaron que la decisión se enmarca en una política de seguridad digital que ya venía aplicando filtros de contenido, sistemas antivirus y protocolos de actuación frente a situaciones de violencia o exposición no deseada en entornos virtuales.

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires decidió bloquear el acceso a Roblox en todas las redes informáticas de las escuelas públicas porteñas, luego que denunciaran un presunto caso de grooming que involucró a estudiantes fuera del horario escolar.

El bloqueo fue instrumentado por la Gerencia de Educación Digital y alcanza a todos los niveles educativos y a cualquier dispositivo que se conecte a las redes escolares.

Desde la cartera educativa explicaron que la decisión se enmarca en una política de seguridad digital que ya venía aplicando filtros de contenido, sistemas antivirus y protocolos de actuación frente a situaciones de violencia o exposición no deseada en entornos virtuales.

Por su parte, la ministra de Educación, Mercedes Miguel, sostuvo que la protección de las infancias no se limita a lo que sucede en el aula física, sino a los espacios digitales. “Parte de nuestra tarea es cuidar a los chicos en línea”, dijo la ministra de la cartera.

El caso que activó la alerta llevó a las autoridades a reforzar medidas que ya se aplicaban para restringir el acceso a plataformas consideradas de riesgo.

