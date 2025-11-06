Tras una denuncia por grooming, ordenan bloquear "Roblox" en todas las escuelas

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires decidió bloquear el acceso a Roblox en todas las redes informáticas de las escuelas públicas porteñas, luego que denunciaran un presunto caso de grooming que involucró a estudiantes fuera del horario escolar.
El bloqueo fue instrumentado por la Gerencia de Educación Digital y alcanza a todos los niveles educativos y a cualquier dispositivo que se conecte a las redes escolares.
Desde la cartera educativa explicaron que la decisión se enmarca en una política de seguridad digital que ya venía aplicando filtros de contenido, sistemas antivirus y protocolos de actuación frente a situaciones de violencia o exposición no deseada en entornos virtuales.
Por su parte, la ministra de Educación, Mercedes Miguel, sostuvo que la protección de las infancias no se limita a lo que sucede en el aula física, sino a los espacios digitales. “Parte de nuestra tarea es cuidar a los chicos en línea”, dijo la ministra de la cartera.
El caso que activó la alerta llevó a las autoridades a reforzar medidas que ya se aplicaban para restringir el acceso a plataformas consideradas de riesgo.