Un nene descubrió un meteorito mientras jugaba junto a una represa

Un nene encontró lo que podría ser un fragmento de meteorito mientras jugaba junto a una represa en la localidad chaqueña de Gancedo. Ahora el elemento se analiza para determinar si efectivamente se trata de un meteorito.

La madre del menor lo entregó a las autoridades, que aplicaron el protocolo previsto para piezas de origen espacial. El objeto ahora está bajo estudio para determinar su composición y autenticidad.

El episodio ocurrió en inmediaciones de una represa de Gancedo, al momento en el que el menor recogió un objeto con apariencia inusual, cuya madre llevó voluntariamente a la comisaría local. Allí quedó formalmente secuestrado bajo custodia policial, según consignó el medio local Diario Chaco.

El caso quedó bajo responsabilidad del Subcomisario Iván José Francisco Maciel, quien supervisó el procedimiento en todas sus etapas.

Además, las fuerzas de seguridad activaron el protocolo establecido por la Ley Nacional N.º 26.306, que regula la preservación de meteoritos en territorio argentino.

Posteriormente, se estableció contacto con la directora del Parque Científico y Educativo Campo del Cielo —Reserva Natural Cultural Pigüen N’Onaxá—, Viviana Gatto, quien será la encargada de recibir el objeto y ordenar los estudios pertinentes.

Las autoridades esperan que ese centro científico confirme si efectivamente se trata de un meteorito, mediante análisis de autenticidad, composición y trazas isotópicas.