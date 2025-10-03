Una mamá y su pareja prostituía a sus hijas por una bolsa de arroz

Una mujer y a su pareja fueron detenidos acusados de prostituir a sus cinco hijas por droga y comida. El hecho ocurrió en la zona de Villa Luján III, cercana a la ribera de Quilmes.

Otros cuatro hombres también fueron detenidos, acusados de ser los clientes de la pareja. Alguno de los abusos habrían sido filmados. Incluso, en uno de los casos, los acusados habrían entregado a una de las niñas por una bolsa de arroz.

Una denuncia anónima fue la que sacó a la luz el aberrante hecho. El principal detenido, padrastro de las niñas, fue atacado a golpes por sus vecinos que intentaron lincharlo. La progenitora de las niñas habría sido cómplice de los abusos que comenzaron desde el 22 de septiembre último.

La madre “colaboró en la perpetración de diversos abusos sexuales simples y con acceso carnal cometidos contra sus hijas", asegura un documento del caso. Además, el documento establece que la mujer “organizaba las circunstancias necesarias para que se produzcan los abusos, ya sea permitiéndolos y asistiendo para que sucedan en su casa; también enviando a sus hijas a los domicilios de diferentes varones para que estos los perpetren contra las víctimas; y en ocasiones promocionando y explotando económicamente el ejercicio de la prostitución”.

El caso, investigado y esclarecido por el Gabinete Especializado en Ciberpedofilia de Berazategui de la fuerza provincial. El Gabinete realizó siete allanamientos.