Discutió con un trapito, sufrió un infarto y murió en el acto

Un trágico episodio ocurrió en Lanús donde un comerciante falleció tras mantener una discusión con un "trapito", luego de negarse a que le lavara la camioneta.

El episodio ocurrió el sábado pasado en la Galería Central ubicada sobre la Avenida 9 de Julio al 1200. La víctima, identificada como Francisco Carlos Baran, de 47 años, antes de morir mantuvo una discusión con un “trapito” tras negarse a que le lavara la camioneta. El agresor le había arrojado un vaso de agua en la cara e insultándolo.

En esas circunstancias, la víctima se desvaneció. Según testigos, el trapito que seguía allí; levantó la mano y dijo: “Yo no hice nada”. En ese momento, el hombre ya no tenía pulso. Sus seres queridos creen que pudo haber sufrido un pico de estrés.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Otro vecino le hizo RCP a Baran durante 40 minutos, hasta que llegó una ambulancia y lo llevó al Hospital Zonal General de Agudos ‘Narciso López’.

Antes de este episodio, el trapito ya había sido denunciado, tras recibir una amenaza de que le prendería fuego el auto por negarse a que se lo lavara. Según indicó, la policía nunca se acercó al local para investigar.

De acuerdo con los comerciantes, el trapito suele involucrarse en peleas y llevar cuchillos, palos o botellas. También señalan que tiene problemas con el alcohol. Por ello los vecinos, reclaman mayor presencia policial en la zona.