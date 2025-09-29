"World 2 Fly" operará entre Argentina y Europa

En el marco de un proyecto de ampliar rutas aéreas por Latinoamérica, World2Fly, la aerolínea de World2Meet (W2M) comenzará a volar a Rosario, en Argentina con una nueva ruta directa desde Madrid, que se operará dos veces a la semana. Se espera que sea para octubre del año próximo.

Tras obtener la autorización correspondiente, la línea lanzará una nueva ruta directa entre Madrid y Rosario (Argentina), que comenzará a operar el 1 de octubre de 2026. La conexión contará con dos frecuencias semanales, los martes y jueves, mientras que la comercialización comenzará a partir del 1 de diciembre de este año.

Con esta nueva operativa, la compañía tiene como objetivo ofrecer una "alternativa directa, cómoda y competitiva para conectar España con el centro de Argentina".

La nueva ruta se operará con un Airbus A350 y los horarios previstos incluyen salida desde Madrid al mediodía con llegada también al mediodía (hora local), y salida desde Rosario por la noche para aterrizar en Madrid a primera hora de la mañana del día siguiente.

Según Bruno Claeys, Director General de World2Fly, esta nueva operación "representa una apuesta estratégica por un destino muy demandado, tanto por el viajero vacacional como por el público residente".

Esta nueva ruta desde Madrid se suma a las ya habituales a Cancún (México), Cali (Colombia), Santo Domingo y Punta Cana (República Dominicana) y La Habana (Cuba). Además, a partir del mes de junio se dará continuidad a las rutas a Isla Mauricio y Zanzíbar operadas la temporada pasada.