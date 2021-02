El escándalo por la vacunación VIP contra el coronavirus crece con el correr de las horas y ya le costó su cargo al ex ministro de Salud Ginés González García, quien fue reemplazado por Carla Vizzotti. Es por esto que el Gobierno nacional dio a conocer una lista con los presuntos beneficiados por la vacunación clandestina en las últimas horas.

Vídeo | Yedlin sobre la vacunación VIP: "No tengo porque no creerle a Carla Vizzotti"

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Pablo Yedlin, diputado nacional del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Salud, quien habló sobre el escándalo de la vacunación VIP, el rol de la ministra Vizzotti y los reclamos de la oposición.

“Es una situación irregular, las prioridades del plan de vacunación fueron decididas por el Consejo de Salud”, aseguró Yedlin, quien luego afirmó que “el sistema funcionó, en líneas generales, bastante bien” y que lo que pasó “no es la realidad ni la norma general”. Asimismo, el diputado dijo que el plan de vacunación nacional es “muy vigoroso” y que continúan a la espera de un mayor ingreso de vacunas.

“Yo no tengo porque no creerle a Vizzotti si ella dice que no estaba al tanto”, aseguró Yedlin, quien además dijo que lo que ocurrió fue un evento de un día particular y no la norma.

“Habrá que examinar por qué fueron vacunados las personas de la lista”, concluyó el legislador. Finalmente, el referente del Frente de Todos aseguró que la oposición pidió la citación de la ministra Vizzotti para indagar sobre el escándalo de la vacunación VIP.