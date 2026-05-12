Aumentaron los casos de meningitis en Argentina por encima de lo esperado en 2026

El sistema de salud nacional registró 172 casos de meningitis en lo que va de 2026, una cifra que superó la mediana de 152 contagios documentada durante el mismo periodo entre 2022 y 2025. La suba de la incidencia activa las alertas epidemiológicas frente a una patología que provoca la inflamación de las membranas cerebrales y de la médula espinal. El cuadro clínico, de evolución rápida, genera riesgo de muerte o daño neurológico permanente si no recibe intervención médica inmediata.

El sistema de salud nacional registró 172 casos de meningitis en lo que va de 2026, una cifra que superó la mediana de 152 contagios documentada durante el mismo periodo entre 2022 y 2025

El Boletín Epidemiológico Nacional consignó que la tendencia alcista se replicó con fuerza en jurisdicciones como Salta, donde se confirmaron 8 casos de distintas etiologías en las últimas semanas. La vigilancia sanitaria detectó que la progresión de la enfermedad bacteriana mantiene una letalidad estimada de entre el 10% y el 15%, lo que obliga a un monitoreo constante de los serogrupos circulantes para evitar brotes masivos.

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Meningitis: señales de alerta y la importancia de completar el esquema de vacunación

El cuadro clínico inicial incluye fiebre alta, rigidez de nuca y sensibilidad a la luz, aunque en recién nacidos se manifiesta mediante llanto persistente y fontanelas abultadas. El diagnóstico temprano resulta dificultoso debido a que las señales suelen confundirse con otras afecciones menos graves.

Enrique Casanueva, infectólogo pediatra y jefe emérito del Servicio de Infectología Infantil del Hospital Universitario Austral, en diálogo con Noticias Argentinas, advirtió que el problema radica en la caída de las coberturas de vacunación a medida que aumenta la edad de los pacientes. Si bien el 83,5% de los lactantes recibe la primera dosis a los tres meses, el cumplimiento desciende al 51,9% en la dosis única correspondiente a los 11 años. Este bache de inmunización en la adolescencia eleva la circulación de la bacteria en contextos de convivencia cercana.

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Por qué aumentaron los casos de meningitis en Argentina

La suba responde a una combinación de factores estacionales y a la disminución de la portación comunitaria de anticuerpos por esquemas incompletos. Entre 2022 y 2024, el 95% de los cuadros por meningococo en menores de un año tuvo su origen en el serogrupo B, una variante que no siempre está cubierta por los esquemas básicos y requiere vigilancia específica.

La bacteria Neisseria meningitidis posee una agresividad que puede resultar "aguda y fulminante en niños previamente sanos", según detalló el infectólogo del Hospital Universitario Austral. La medicina actual identifica cinco serogrupos principales (A, B, C, W e Y) cuya prevalencia cambia de acuerdo a la región geográfica y el año epidemiológico analizado.

El sistema de salud nacional registró 172 casos de meningitis en lo que va de 2026, una cifra que superó la mediana de 152 contagios documentada durante el mismo periodo entre 2022 y 2025

El Calendario Nacional de Vacunación contempla dosis gratuitas y obligatorias contra el Meningococo, Neumococo y Haemophilus Influenzae tipo b. Estas vacunas conjugadas tetravalentes buscan frenar la transmisión en los adolescentes y adultos jóvenes, quienes presentan estadísticamente las tasas más altas de portación asintomática de la bacteria.

Las secuelas que puede dejar la meningitis

Aproximadamente el 20% de los sobrevivientes desarrolla discapacidades crónicas. Los registros clínicos señalan que la pérdida auditiva, dificultades cognitivas y trastornos motrices son las consecuencias más frecuentes tras superar la infección aguda. La rapidez de la colonización bacteriana en el sistema nervioso central reduce el margen de acción de los antibióticos si la consulta se demora.

La Organización Panamericana de la Salud advirtió que en América Latina existe una subestimación de la carga real de la enfermedad por deficiencias en los sistemas de notificación. En Argentina, la incidencia reportada es de 1,8 casos por cada 100.000 habitantes, pero el aumento actual de 172 infectados en el primer cuatrimestre del año rompe la estabilidad de la serie histórica.

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