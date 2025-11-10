Canadá perdió el estatus de libre de sarampión y las Américas vuelven a quedar en riesgo

La región de las Américas volvió a perder el estatus de eliminación del sarampión debido a brotes sostenidos en Canadá durante un año consecutivo, informó este lunes la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El país norteamericano registró transmisión ininterrumpida del virus durante 12 meses, un criterio que automáticamente deja en suspenso la certificación para los 35 países y territorios de la región.

Jarbas Barbosa, director de la OPS, confirmó que la situación afecta incluso a los países que mantienen su certificación individual. “Los otros países siguen con su certificación, pero que un país pierda el certificado provoca que las Américas como región ya no sean libres de sarampión”, explicó. México, señalaron en la conferencia, también está en riesgo.

El sarampión había sido eliminado en las Américas en 2016, pero el logro se perdió en 2018-2019 debido a brotes en Venezuela y Brasil. En 2024, la región había vuelto a recuperar el estatus, gracias a la mejora en las coberturas de vacunación y a un descenso de los casos. El anuncio de este lunes marca un nuevo retroceso que la OPS califica como “evitable”.

Según los especialistas del organismo, la cobertura regional promedio de la vacuna triple viral alcanzó el 78% en 2024, lejos del 95% necesario para evitar la circulación del virus. “Un país puede tener una cobertura del 90%, pero en determinadas comunidades es menor; ahí el riesgo es mucho mayor”, advirtió Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS.

La situación de Argentina

Salas se refirió al escenario argentino, donde en las últimas 40 semanas se notificaron más de 3.100 sospechas de sarampión, con 35 casos confirmados. El especialista remarcó a Clarín que no debe esperarse la confirmación por laboratorio para actuar. “Hay que actuar ante casos sospechosos: verificar el estado vacunal y, si no está completo, vacunar en las primeras 48 a 72 horas. Esto puede impedir la transmisión o atenuar el cuadro”, señaló.

La OPS destacó que, aunque la vigilancia argentina es sólida, el riesgo aumenta cuando existen bolsillos de baja cobertura. “Cada país tiene retos propios para ajustar estrategias”, insistió Salas.

Cómo se recupera la certificación

Para que la región recupere el estatus de “libre de sarampión”, Canadá deberá completar un año entero sin circulación sostenida del virus, el mismo proceso que permitió la reintegración de Brasil en 2024. La OPS reconoció que la erradicación requiere “compromiso político sostenido” y altos niveles de inoculación, especialmente ante el declive mundial en las coberturas de vacunación.

“El sarampión es el virus más contagioso conocido: una persona puede transmitirlo a 18 más”, recordó Barbosa. Las complicaciones pueden incluir ceguera, neumonía, encefalitis tardía y muerte. También genera costos significativos en los sistemas de salud e interrumpe actividades educativas y laborales.

Cómo acceder a la vacuna en Argentina

En Argentina, la vacuna triple viral —que previene sarampión, rubéola y paperas— es gratuita y obligatoria en todo el país. Se aplica en dos dosis:

Primera dosis: a los 12 meses

Refuerzo: entre los 5 y 6 años

Provincias y municipios administran sus propios vacunatorios y horarios; la información suele estar disponible en los portales de los ministerios de Salud, como ocurre con CABA y la provincia de Buenos Aires.

La OPS pidió reforzar las campañas de vacunación y sostener la vigilancia epidemiológica para evitar que nuevos brotes prolonguen la pérdida del certificado regional.

