Kambourian dice que Argentina tiene que prepararse para la segunda ola de Covid en 2021

El pediatra y ex director del Hospital Garrahan, Carlos Kambourian (M.N. 105494), pronosticó que la segunda ola de coronavirus que se está viendo en Europa va a llegar a Argentina en los primeros meses de 2021.

"Les digo hoy, vayamos pensando en la segunda ola de contagios para principios del año que viene, sé los dice el doctor muerte", expresó en diálogo con A24 el médico al que apodaron de esa manera por sus pronósticos sobre la pandemia.

Días atrás, Kambourian ya había anticipado que la segunda ola que se ve en Europa iba a llegar a Argentina en 2021 en diálogo con Animales Sueltos que se emite por América TV: "Nunca estuvimos en el peor momento. Es más fácil pelearse, luchar, escuchar a pocos, agota".

Les digo hoy, vayamos pensando en la segunda ola de contagios para principios del año que viene, sé los dice el doctor muerte. La ola de recontagios sería en el verano. ¿Se acuerdan cuando decíamos qué desastre Italia? Tuvo 30 mil muertos, nos faltan 10 mil, son 20 días", dijo.





El médico también apuntó contra el retraso en la carga de datos: "El promedio de fallecidos del día son entre 350 y 400 por día porque esa es la tasa de letalidad que tiene Argentina. Los que no ves hoy los vas a seguir contando hasta febrero o marzo o hasta que a alguien se le ocurra contar".

Por otro lado, habló sobre la situación en Santa Fe: "Santa Fe es un incendio. La gente realmente no sabe qué hacer, no sabe dónde ir, no sabe qué hacer si es positivo, no sabe dónde hisoparse".

El médico Kambourian denunció que lo quieren "hacer desaparecer de los medios"

En cuanto a la situación del personal de salud, comentó: "En la Ciudad de Buenos Aires está mucho más estable por los números, pero en el resto el agotamiento es feroz, y el cansancio es feroz".

"Empieza ahora probablemente la industria del juicio. Yo recibo en el hospital abogados todo el tiempo, porque los responsables, encima de todo, de los fallecimientos somos los médicos, porque somos pocos, esto trae consecuencias. Familiares. Denuncian por mala praxis, no digo que cometamos mala praxis, por supuesto que no, pero los errores médicos suceden cuando no tenés herramientas o no tenés manos, no podés trabajar solo con la cabeza, tu cabeza funciona hasta un límite, tus manos son dos, si te quedás con una sola mano vas a trabajar mal. Yo no tengo denuncias, pero sí muchos colegas", agregó.

