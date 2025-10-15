El chocolate es una de las golosinas que consumen las personas para recargar energía y, al consumirlo en horarios específicos, puede ser bueno para el la salud. Una de las alternativas que tienen los amantes de esta comida es el chocolate negro.

De acuerdo con los especialistas de VeryWell Health, el chocolate es una fuente de nutrientes y antioxidantes, entre ellos polifenoles y flavonoles, que promueven el bienestar general. En particular, el chocolate negro aporta minerales como cobre, hierro, magnesio y zinc, esenciales para mantener funciones metabólicas y energéticas óptimas.

En ese sentido, VeryWell Health indicó que el chocolate contribuye a tratar la fatiga vespertina, sin generar fluctuaciones en los niveles de azúcar en sangre.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cacao, el antioxidante que alimenta a los dioses | Perfil

Cuál es el mejor horario para consumir chocolate

En caso de querer tener bajo control el peso, la mañana es el momento perfecto para consumir el chocolate negro. De acuerdo a los expertos, las personas que consumen a primera hora dulces tendrán menor apetito y niveles inferiores de glucosa en ayunas, junto a una reducción en la circunferencia de la cintura.

El cobre y magnesio ayudan a reforzar la circulación y el metabolismo, que favorece la gestión del peso. Para sumar chocolate negro en la dieta, los especialistas aconsejaron un porcentaje alto de cacao (70% a 85%) e impedir alternativas con azúcares añadidos o sabores artificiales.

El boom del pistacho llegó al e-commerce: ventas crecieron más del 100 % en un mes | Perfil

Por su parte, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos señaló que una porción de 28 gramos tiene 170 calorías, 12,1 gramos de grasa y 6,8 gramos de azúcar. Por último, VeryWell Health destacó que comer una porción diaria no tiene peligro para la mayoría de la población.