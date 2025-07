El boom del pistacho llegó al e-commerce: ventas crecieron más del 100 % en un mes

El pistacho pasó de ser un ingrediente gourmet a convertirse en un fenómeno de consumo masivo. Todo comenzó a fines de 2023, cuando una chocolatería de Dubái lanzó una barra viral hecha con chocolate, crema de pistacho y masa kataifi. El producto explotó en TikTok —con más de 120 millones de visualizaciones— y encendió una fiebre global que rápidamente llegó a la Argentina, impulsando lanzamientos, ventas récord y hasta problemas de abastecimiento.

En el país, marcas como Havanna y Lucciano’s se subieron a la ola con sus propias versiones del "chocolate Dubái", agotando el stock en pocas horas. "El impacto fue inmediato. En el primer fin de semana superamos las 100.000 unidades vendidas en todo el país", cuenta Christian Otero, CEO y cofundador de Lucciano’s, sobre el éxito del alfajor de pistacho, que se convirtió en el producto más vendido por fuera del universo del helado. Largas filas en locales y una avalancha de posteos en redes sociales confirmaron el fenómeno.

Pero el furor no se quedó solo en la calle: también se trasladó al mundo online. Según datos de Tiendanube, el comercio electrónico en Argentina experimentó un crecimiento explosivo vinculado al pistacho. En el último mes, la facturación de productos relacionados con este ingrediente creció un 105%, las ventas aumentaron un 84% y las órdenes de compra con pistacho subieron un 81%. El ticket promedio: $31.230.

Entre los productos más vendidos figuran los alfajores, conitos, pastas untables, tabletas de chocolate y galletas con pistacho. Más de 220 tiendas nube en todo el país ofrecieron productos vinculados a esta tendencia. Además, la fiebre trascendió el rubro "Alimentos" y se coló también en el segmento de "Indumentaria y Accesorios", con pijamas y remeras temáticas que registraron un incremento del 24% en ventas respecto al mes anterior.

"El e-commerce nos acerca a nuevas audiencias y extiende el universo de la marca. Recibimos pedidos desde localidades como Tilcara o El Bolsón, donde no tenemos presencia física", agrega Otero sobre cómo Lucciano’s logró capitalizar la demanda desde su tienda online. Para Tiendanube, el caso es ejemplar: "Demuestra cómo las tendencias virales se traducen rápidamente en decisiones de compra y cómo el comercio electrónico se vuelve un pilar clave para aprovecharlas", señala Camila Nasir, Gerente de Comunicación y Marca de la plataforma.

Y ahora... no más pistacho

La contracara del éxito fue una crisis de abastecimiento. Con la demanda en alza y una oferta mundial comprometida —por la mala cosecha en EE. UU. y la decisión de Irán de redirigir sus exportaciones a Emiratos Árabes—, el precio del pistacho se disparó. En Argentina, el kilo ya cuesta hasta US$ 150, y en mercados internacionales la libra subió de US$ 7,65 a US$ 10,30 en apenas un año.