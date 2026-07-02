Declararon finalizado el brote de hantavirus del crucero que partió de la Argentina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este jueves el cierre oficial del brote de hantavirus asociado al crucero MV Hondius, luego de que el último contacto en seguimiento completara su cuarentena sin presentar infección. Confirmó que el episodio dejó un saldo total de 13 casos, incluidos tres fallecimientos, y que no se registraron nuevos contagios desde el 25 de mayo. En paralelo, se identificaron y monitorearon más de 650 contactos en 33 países.

A través del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que “la OMS considera que el brote ha terminado”, después de verificarse que la última persona bajo vigilancia dio negativo en los análisis y regresó a su domicilio.

Dicho brote se originó en un crucero de expedición que había zarpado el 1 de abril desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, con destino final a Cabo Verde y escalas en distintas islas del Atlántico Sur.

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Tras detectarse los primeros casos, el buque fue desviado hacia Tenerife, donde el 10 de mayo se realizó la evacuación de más de 120 pasajeros. Posteriormente, el barco atracó el 18 de mayo en Rotterdam, con una tripulación reducida que permaneció bajo estrictas medidas de aislamiento.

Otras variantes del hantavirus se transmiten por contacto directo con excrementos o saliva de roedores infectado

La enfermedad implicada pertenece a la variante conocida como “cepa Andes”, una de las pocas cepas de hantavirus que puede transmitirse de persona a persona, a diferencia de la mayoría de las infecciones, que se producen por contacto con roedores infectados. Aunque los 13 casos registrados representan una cifra baja en comparación con la carga global del hantavirus —que causa decenas de miles de infecciones anuales en el mundo—, la situación generó preocupación por su potencial de propagación en contextos cerrados como un crucero.

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Investigación internacional y vigilancia

El organismo sanitario internacional informó que, pese al cierre del brote, continuará trabajando con los países involucrados para profundizar el conocimiento sobre este tipo de eventos. Actualmente, se desarrolla un estudio en el que participan 21 países con el objetivo de mejorar el diagnóstico, los tratamientos y el eventual desarrollo de vacunas.

Sumado a eso, destacó el trabajo coordinado de las autoridades sanitarias en el Reglamento Sanitario Internacional, con la participación de países como Argentina, Chile, Cabo Verde, Países Bajos, Sudáfrica, Reino Unido y España. Tedros agradeció a España por su colaboración en el desembarque y la repatriación segura de pasajeros en Tenerife.

A pesar del cierre del brote específico, la OMS advirtió que el hantavirus sigue siendo una amenaza en regiones donde es endémico, especialmente en América del Sur. Por ello, insistió en la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica y la preparación ante posibles nuevos eventos: “Lo que anunciamos hoy se refiere a este brote concreto, pero el trabajo de lucha contra los virus debe continuar a largo plazo”, subrayó Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A pesar de los esfuerzos, el origen exacto del foco infeccioso a bordo del crucero permanece, hasta el momento, sin identificar

MV/MSS