El enigma de la Coca-Cola: un científico asegura haber descifrado la receta secreta tras 139 años de misterio

La fórmula de la Coca-Cola permanece como uno de los secretos comerciales mejor guardados de la historia industrial desde su creación en 1886. John Pemberton, un farmacéutico de Atlanta, ideó el jarabe original que hoy se resguarda bajo estrictas medidas de seguridad en una bóveda de Georgia.

Recientemente, el científico Zach Armstrong, responsable del canal especializado LabCoatz, generó un gran impacto al afirmar que logró identificar los componentes exactos. Tras un exhaustivo proceso de ingeniería inversa, sostiene que el misterio de la bebida ha terminado.

El investigador explica que su método no se basó en el espionaje, sino en la aplicación de técnicas químicas modernas para desglosar la mezcla. Armstrong destaca que el resultado de su análisis revela una composición mucho más simple de lo que la mitología popular sugiere.

"He estado trabajando en esto durante meses, usando cromatografía de gases y espectrometría de masas para separar cada componente individual del sabor", declaró Zach Armstrong en The Daily Mail.

La composición química de la Coca-Cola, revelada por Zach Armstrong

Los hallazgos de Armstrong apuntan a que el cuerpo principal del producto es abrumadoramente básico. Según sus datos, la mezcla final consiste en un 99% de azúcar y agua carbonatada, dejando apenas un margen mínimo para los aceites aromatizantes que dan el sabor característico.

El científico detalla que el distintivo aroma proviene de una combinación precisa de cítricos y especias. Su estudio identifica proporciones exactas de aceite de naranja, limón y canela, elementos que tradicionalmente se asociaron con el componente secreto denominado Mercancía 7X.

Además de los cítricos, el análisis de LabCoatz detectó trazas de aceites de nuez moscada y cilantro. Armstrong sostiene que el equilibrio entre estos ingredientes es lo que dificulta la replicación exacta, a pesar de que la base química del refresco sea mayormente glucosa.

"La mayoría de la gente piensa que es una fórmula química compleja, pero en realidad es un 99% azúcar y agua con una fracción de aceites", señala Armstrong.

El trasfondo histórico de la receta de John Pemberton

La historia de la bebida está ligada a la confidencialidad absoluta desde el siglo XIX. Mark Pendergrast, en su exhaustiva investigación biográfica, documenta cómo la fórmula pasó de mano en mano hasta convertirse en un activo financiero protegido por protocolos militares en Atlanta.

En sus memorias y registros históricos, se menciona que solo un puñado de personas ha tenido acceso al documento original simultáneamente. Esta estrategia de marketing y seguridad ha permitido que Coca-Cola mantenga una ventaja competitiva frente a sus rivales por décadas.

La supuesta revelación de Armstrong se suma a otros intentos históricos por exponer la receta. En 1979 y 2011, surgieron listas de ingredientes que guardaban similitudes con la de Pemberton, pero ninguna logró el consenso científico ni la validación oficial de la propia compañía.

"La fórmula secreta es la piedra angular de nuestra identidad de marca y permanece a buen recaudo en el World of Coca-Cola en Atlanta", afirmó en 2011 un portavoz de la empresa ante consultas previas sobre filtraciones.

El trabajo de Armstrong mediante cromatografía permite identificar sustancias en concentraciones de partes por millón. Esta tecnología es la que permitió al científico de LabCoatz desglosar lo que antes era considerado un arcano inaccesible para los laboratorios externos.

A pesar de la precisión de sus datos, Armstrong reconoce que recrear el sabor exacto requiere un orden de mezcla específico. La interacción entre el ácido fosfórico y los aceites esenciales crea el perfil sensorial que los consumidores identifican de manera inmediata y global.

La comunidad científica observa este hallazgo como un ejemplo del avance en la analítica química aplicada al consumo. No obstante, la compañía de Atlanta mantiene su postura histórica de no confirmar ni desmentir la exactitud de las fórmulas publicadas por terceros.

"No importa cuántas veces intenten copiarla, el misterio forma parte del sabor tanto como el azúcar mismo", escribía Frederick Allen en su libro sobre el ascenso de la bebida Secret Formula.