En plena temporada de verano y en un contexto de fuerte retracción de la cobertura privada, el Hospital Odontológico de la Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a convertirse en un refugio sanitario para miles de personas. Entre el 5 y el 9 de enero, el hospital escuela atendió a 3.779 pacientes, casi cuatro veces más que en el mismo período de 2025, cuando habían sido 1.065.

El incremento —del 255%— no solo se reflejó en la cantidad de personas que llegaron a la guardia, sino también en la intensidad del trabajo clínico. En apenas cinco días se realizaron 6.329 atenciones, mayormente por caries, tratamientos de conducto, extracciones y urgencias odontológicas, una radiografía clara del deterioro del acceso a la salud bucal.

Puertas abiertas en verano, sin turno y con aranceles congelados

Desde el 5 de enero y durante todo enero y febrero de 2026, la Facultad de Odontología de la UBA mantiene abiertas sus puertas en turnos mañana, tarde y noche. Por segundo año consecutivo, lo hace con una capacidad operativa ampliada: 300 equipos funcionando en simultáneo y más de 500 docentes y profesionales atendiendo a la comunidad.

La atención se realiza sin turno previo, exclusivamente por guardia, y con los mismos valores que en enero del año pasado. El arancel inicial es de $15.000 e incluye el fichaje y una radiografía panorámica que permite realizar el diagnóstico y definir la derivación correspondiente, una cifra muy por debajo de los costos del sistema privado.

Desde la institución explican que la decisión de sostener los aranceles responde a un objetivo claro: garantizar el acceso a tratamientos básicos y urgentes en un contexto en el que muchas personas quedaron fuera de obras sociales o coberturas prepagas.

Además, la estrategia de atención estival busca descongestionar el flujo de pacientes que suele incrementarse de manera abrupta en marzo, cuando comienzan las clases y se reactivan plenamente las actividades académicas y laborales.

Un hospital escuela emblema

El Hospital Odontológico de la UBA es el más importante de Sudamérica. Atiende cerca de 250.000 pacientes por año y realiza más de 650.000 prácticas anuales. Brinda servicios de urgencias odontológicas y orientación de pacientes las 24 horas, los 365 días del año.

Cuenta, además, con seis móviles odontológicos equipados con tecnología de última generación que recorren distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, con capacidad para atender gratuitamente a más de 500 personas por día.

La institución dispone del Centro de Diagnóstico por Imágenes más avanzado de Iberoamérica y de un tomógrafo Cone Beam finlandés —único en la Argentina y uno de los cuatro existentes en el mundo— que permite el escaneo completo del macizo craneofacial y la reconstrucción de tejidos blandos y duros.

A esto se suma una Unidad de Investigación y cuidados de salud bucal para gestantes y un Servicio de Clínica para Pacientes con Riesgo Médico, orientado a brindar atención integral y multidisciplinaria a personas con enfermedades preexistentes o discapacidad.

En medio de un verano marcado por la incertidumbre económica, el Hospital Odontológico de la UBA volvió a demostrar que la salud pública, cuando está sostenida y abierta, sigue siendo un pilar irremplazable para miles de personas.

