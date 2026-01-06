Cómo saber si debo vacunarme contra la fiebre amarilla antes de viajar

Antes de viajar, una de las consultas sanitarias más frecuentes es si corresponde vacunarse contra la fiebre amarilla. La respuesta no es universal: depende del destino, del itinerario completo (incluidas escalas) y de las exigencias migratorias del país de ingreso. Los organismos internacionales de salud coinciden en que la vacunación debe evaluarse caso por caso, con información oficial y planificación previa.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos. El riesgo para viajeros se concentra en zonas específicas de África y América del Sur, y no necesariamente en todo el territorio de un país. Por eso, la evaluación correcta no se limita al nombre del destino, sino a qué regiones se visitarán, en qué época del año y qué tipo de actividades se realizarán (viajes urbanos, rurales o en áreas selváticas).

Las recomendaciones sanitarias internacionales se basan en mapas de riesgo y en la circulación comprobada del virus, elaborados por organismos como la Organización Mundial de la Salud y los Centers for Disease Control and Prevention.

Paso 1: Identificá si tu viaje incluye un área con riesgo real de fiebre amarilla

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos y su riesgo para viajeros se concentra en zonas específicas de África y América del Sur. La OMS mantiene listados de países o áreas con riesgo de transmisión y también una lista de requisitos de vacunación por país que sirve como referencia inicial.

En la práctica, esto implica que un país puede tener riesgo solo en determinadas regiones (por ejemplo, áreas selváticas o rurales) y no en todo su territorio. Por eso, el análisis correcto no es “voy a tal país”, sino:

- A qué ciudades/provincias/estados voy

- En qué época del año

- Qué tipo de viaje haré (urbano, selva, aventura, rural)

- Cuánto tiempo estaré y en qué condiciones de exposición a mosquitos

Para este chequeo fino, una herramienta muy usada por profesionales es el cuadro “por país” del Yellow Book del CDC (EE. UU.), que distingue recomendación por riesgo y requisito de certificado.

Paso 2: Confirmá si tu destino “exige” vacuna (aunque no haya riesgo en todo el país)

Acá aparece la confusión más habitual: exigencia migratoria ≠ recomendación sanitaria.

- Recomendación sanitaria: se basa en riesgo de transmisión en el lugar al que vas.

- Exigencia migratoria: es una regla de entrada del país (o de algunos países en conexión) y puede activarse si venís de un país “con riesgo” o si estuviste en tránsito.

La OMS explica que los países aplican estos requisitos bajo el RSI, y que el viajero debe verificar el requisito final con fuentes oficiales del país de destino (consulado/embajada), porque puede haber cambios o particularidades.

En Argentina, el Ministerio de Salud también ofrece información específica para viajeros: se recomienda vacunar por viaje a zonas con transmisión o por requerimiento del país de destino, y recuerda el criterio de anticipación.

Paso 3: Revisá tu itinerario completo (incluye escalas y tránsitos)

No alcanza con mirar el destino final. Muchos países piden certificado si:

- Venís de un país con riesgo (aunque solo hayas estado unos días)

- Hiciste tránsito en un país con riesgo bajo determinadas condiciones (por ejemplo, algunas normativas contemplan tránsitos de varias horas o más de 24 h, según el país y la regla aplicada)

La OMS publica listados que incluyen notas sobre requisitos de prueba de vacunación para viajeros que transitaron por países con riesgo.

Regla de oro periodística (y práctica): para decidir, armá tu itinerario en una sola línea con todos los países/ciudades/escalas y chequealo país por país con fuentes oficiales.

Paso 4: Si corresponde vacunarte, definí el momento correcto

La vacuna debe aplicarse con anticipación. Según OMS/CDC, el Certificado Internacional se considera válido a partir de los 10 días posteriores a la vacunación.

En línea con esto, el Ministerio de Salud de la Argentina indica que debe administrarse al menos 10 días antes de arribar al destino.

Además, desde la actualización del RSI, el certificado y la protección se consideran de por vida (para la mayoría de personas), por lo que en general no se exige refuerzo como regla global.

Paso 5: Chequeá si tenés contraindicaciones o si necesitás evaluación médica

La vacuna contra la fiebre amarilla es de virus atenuado y, aunque es eficaz, no es para todo el mundo. En términos generales, organismos sanitarios detallan contraindicaciones y precauciones como:

Contraindicaciones : por ejemplo, menores de seis meses , alergia grave a componentes (incluido huevo), personas con ciertas inmunodeficiencias o tratamientos inmunosupresores, trastornos del timo, entre otras.

Precauciones: edades 6–8 meses (o 6–9 meses según el enfoque), y más de 60 años, embarazo y lactancia aparecen como situaciones que suelen requerir evaluación riesgo–beneficio.

Si el país exige certificado pero tu médico determina que no debés vacunarte, en medicina del viajero se usa la figura de exención/constancia médica (waiver) y medidas estrictas de prevención contra mosquitos; aun así, la aceptación final puede depender de las autoridades migratorias del país de entrada. (El CDC incluye orientación y materiales para estos casos en su contenido para viajeros.)

Paso 6: Asegurate de obtener (y conservar) el Certificado Internacional

Para viajes donde hay exigencia, lo que suele pedirse es el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (ICVP). La OMS recuerda que su validez se extiende de por vida desde los 10 días posteriores a la vacunación.

En Argentina existe además la posibilidad de solicitar duplicado del certificado si ya te vacunaste y lo necesitás para viajar.

Paso 7: Aunque estés vacunado, completá el “combo” de prevención contra mosquitos

Vacunarte no reemplaza el resto de cuidados: repelente, ropa adecuada y evitar picaduras siguen siendo medidas relevantes, sobre todo en destinos con circulación de mosquitos. Cancillería argentina incluye recomendaciones de prevención para viajeros y vuelve a marcar la pauta de los 10 días antes del viaje.

