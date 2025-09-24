Nuevos estudios realizados por especialistas revelaron los beneficios que tiene el huevo al consumirlo en el desayuno. El huevo tiene diferentes formas de preparación y combinaciones con otros ingredientes para comerlo en la primera comida del día, de acuerdo a las investigaciones.

Beneficios de comer huevos en el desayuno

El huevo es consumido de distintas formas durante el desayuno, sea revuelto, cocido o frito. Según Keck Medicine de la University of Southern California, el huevo resalta su contenido de proteína, calcio, zinc, vitamina B12, vitamina D, fósforo y grasas saludables.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la cantidad de proteína varía según el tamaño del huevo, pero aquí te detallamos qué puedes esperar de cada uno:

-Jumbo: 90 calorías y 7,9 g de proteína

-XL: 80 calorías y 7 g de proteína

-L: 72 calorías y 6,3 g de proteína

-M: 63 calorías y 5,5 g de proteína

De acuerdo a Men’s Health, los huevos enteros ayudan a perder peso y no incrementan el peligro de tener enfermedades cardiovasculares. Por su parte, la yema de huevo dispone de muchos nutrientes como el hierro y las vitaminas A, D, E y K. En cambio, mientras que las claras tienen la mayoría de las proteínas, la yema contiene solo 2,7 g. La clara de un huevo contiene aproximadamente 4 g de proteínas.

Cuántos huevos se pueden comer por día

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja consumir hasta un huevo al día como mínimo. Por ejemplo, se puede cocinar a la plancha —similar a frito pero con menos grasa— para no sumar tantas calorías, sobre todo si haces ejercicio o buscas perder peso.

La OMS confirmó también que la clara supone hasta un 60 % del peso total del huevo y la yema aproximadamente el 28 %, y su componente principal son los lípidos y aminoácidos esenciales.

