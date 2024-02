Petovello firmó un acuerdo con la fundación de Abel Albino, el médico que dice que el Sida es capaz de atravesar la porcelana

El Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Petovello firmó un acuerdo con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN), a cargo del pediatra Abel Albino, militante de la ultracatólica Opus Dei y conocido por sus declaraciones en contra de la interrupción del embarazo o sobre cómo se transmite el VIH. Según informó este martes el organismo, ambas partes se comprometen a trabajar en la lucha contra la desnutrición en la primera infancia.

Al igual que durante la presidencia de Mauricio Macri, el gobierno nacional vuelve a confiar en el trabajo del doctor Abel Albino para afrontar la desnutrición infantil en el país. Sin embargo, en aquel entonces, fueron muchos los médicos y científicos que cuestionaron la llamada “metodología Conin” para combatir la desnutrición infantil.

La principal crítica radicó en la falta de evidencias científicas que avalen sus intervenciones, para mucho más cercano al asistencialismo que al abordaje interdisciplinario que recomienda la OMS. Durante su anterior convenio con el gobierno de turno, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) manifestó su malestar sobre las “presuntas fórmulas para combatir la desnutrición” que argumenta Albino, “carentes de evidencia científica y alejadas de una concepción integral de la salud”.

La Fundación

La Fundación Conin llega a la provincia de Mendoza de la mano de Albino en 1993. Desde esa fecha, según su sitio web, llevan 17 mil niños recuperados en los cien centros que tienen en dieciocho provincias. Pero no hay forma de verificar estos datos, ya que son muy escasos los estudios publicados en revistas científicas.

Una búsqueda en la base de datos PubMed arroja solo dos trabajos realizados en la Argentina. El primero, de 2006, evaluó únicamente a 75 pacientes y los datos presentados no permiten llegar a conclusiones. El segundo, de 2009, evaluó a 478 chicos de 5 a 17 años (186 que asistían a Conin y 292 que asistían a otro centro). La conclusión fue que “no hubo diferencias en peso y talla entre los chicos de los dos grupos, solo una breve diferencia en la maduración de los niños tratados en Conin”.

Pero a pesar de la falta de evidencias científica, la Fundación basa su reputación “en el exitoso modelo de Conin Chile, ideado por el doctor Fernando Mönckeberg, quien logró quebrar el flagelo de la desnutrición infantil en su país”. Para el pediatra argentino Gerardo Weisstaub, del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, es cierto que Conin fue muy importante en el país trasandino en los 70 pero fue un eslabón más en la cadena de políticas y programas que hicieron que Chile erradicara la desnutrición infantil entre 1960 y 2000.

Quién es Abel Albino

Albino en 2018, durante los primeros debates en el congreso sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo, protagonizó uno de sus episodios más polémicos: en ese entonces explicó que el "preservativo no sirve para nada". Sobre el virus del VIH sostuvo que es capaz de atravesar la porcelana, por lo que los métodos anticonceptivos no podrían prevenir el contagio. “Es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces el profiláctico no sirve absolutamente, porque falla en el 30%, en el embarazo. Imagínense lo que puede pasar con el SIDA. Uno no está absolutamente cubierto”, sostuvo.

Tras semejantes afirmaciones, el rechazo fue inmediato. La propuesta de Albino para prevención de VIH y embarazos no deseados es la de "la abstinencia sexual". En su libro Gobernar es poblar: ¿paternidad responsable o fornicación asistida? propone, para bajar la desnutrición, combatir la promiscuidad y pide causas penales para los médicos que reclaman ligadura de trompas y plantea que “la mujer debe esforzarse por ofrecer al hombre su virginidad tanto física como moral”. En otro tramo, escribe: “En los sectores marginados, muy frecuentemente, el ejercicio de la sexualidad se desarrolla de modo promiscuo y animal”.

El pediatra estudió Medicina en la Universidad Nacional de Tucumán y luego en la Universidad Nacional de Cuyo. Luego se especializó en Pediatría en Chile y en 1992 viajó a Navarra para profundizar sus conocimientos en Biología Molecular. En 1993 regresó y fundó Conin en Mendoza.

Según una nota realizada por NOTICIAS en 2015, sus detractores basan sus críticas en testimonios de mujeres que dicen haber recibido una fuerte bajada de línea religiosa cuando fueron atendidas por él. Del otro lado, están los que destacan su labor social y la ayuda que viene brindando desde hace años en materia de desnutrición infantil.

