Peste neumónica en Rusia: cómo se contagia, cuáles son los síntomas y los tratamientos para la letal enfermedad

La confirmación del fallecimiento de Darya Shipilova, una investigadora de 28 años perteneciente al Instituto de Investigación Antipestosa de Irkutsk, encendió las alarmas epidemiológicas en la región siberiana de Rusia. El hecho provocó el aislamiento inmediato de al menos tres centros médicos y la rigurosa observación preventiva a más de 200 personas.

Según los reportes publicados por el medio británicos Daily Mail, la científica pareció a causa de una neumonía de origen severo no aclarado, lo que derivó en la aplicación de un estricto protocolo de contención sanitario.

La Casa Blanca, en “alerta máxima” tras la muerte por peste neumónica de una joven científica rusa

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El incidente genera una profunda preocupación internacional debido a la naturaleza misma del lugar de trabajo de la víctima, especializado en el estudio de patógenos letales como la Yersina pestis. La bacteria señalada es la causante biológica de la peste, cuya manifestación neumónica representa la forma más virulenta e infecciosa conocida.

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La peste neumónica ataca de forma directa los pulmones del paciente, por lo que su período de incubación oscila entre tan solo uno y tres días. Esta condición la convierte en la única variante de la enfermedad capaz de propagarse de persona a persona mediante gotitas respiratorias expulsadas al toser o estornudar.

Los síntomas iniciales suelen ser engañosos por manifestarse de manera repentina mediante fiebre alta, escalofríos y cefalea intensa, acompañados por una marcada debilidad corporal generalizada.

El hecho provocó el aislamiento inmediato de al menos tres centros médicos y la rigurosa observación preventiva a más de 200 personas

Sin embargo, en cuestión de pocas horas, el cuadro evoluciona hacia un compromiso agudo caracterizado por tos violenta, dificultad para respirar y expectoración sanguinolenta. Sin una intervención médica oportuna el deterioro del paciente progresa con rapidez hasta provocar un colapso cardiopulmonar masivo y la muerte.

Frente a la gravedad de los acontecimientos, las autoridades sanitarias locales ordenaron el cierre preventivo del Hospital de Shelekhov. Paralelamente, los funcionarios desplegaron operativos para rastrear a cada individuo que mantuvo contacto directo o indirecto con la investigadora y el uso obligatorio de mascarillas sanitarias.

Los protocolos de contención y la atención internacional

Desde la perspectiva médica, el tratamiento temprano resulta la única barrera efectiva contra la letalidad absoluta que exhibe esta patología. Los especialistas coinciden en que la administración inmediata de antibióticos, tales como la estreptomicina, gentamicina o doxicilina, incrementa las probabilidades de supervivencia.

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Organizaciones médica globales recuerdan que la peste presenta brotes esporádicos en diversas zonas rurales de Asia, África y América. Sin embargo, la posibilidad de una escape bacteriano desde una instalación en Siberia activó la vigilancia de diversos organismos internacionales.

El episodio motivó la atención de la Casa Blanca, donde funcionarios del gobierno de Estados Unidos confirmaron estar monitoreando la evolución del evento infeccioso en territorio ruso. Este martes, el secretario de Estado, Marco Rubio, instó a Rusia a ser "transparente" y "compartir más información con el mundo".

La agencia reguladora Rospotrebnadzor y voceros del Gobierno ruso evitaron confirmar de manera oficial si la muerte se debe a la peste

La Organización Mundial de la Salud también puso foco en Rusia. "La evaluación inicial de riesgos realizada por la OMS, basada en la información disponible, indica que el riesgo es moderado a bajo para Irkutsk, bajo para la Federación de Rusia en su conjunto y muy bajo para la región europea", declaró el vocero del organismo, Christian Lindmeier.

Por su parte, la agencia reguladora Rospotrebnadzor y voceros del Gobierno ruso evitaron confirmar de manera oficial si la muerte se debe a la peste. Antiguos funcionarios del sector sanitario desestimaron las hipótesis del accidente en el laboratorio y aseguraron que las bajas temperaturas invernales reducirían cualquier eventual transmisión en la zona.

BGD