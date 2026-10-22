Qué es el virus Shamonda: cómo se transmite y qué se sabe del caso confirmado en Francia

Francia confirmó este jueves 22 de octubre el primer caso documentado de infección humana por el virus Shamonda (SHAV), un patógeno asociado hasta ahora a animales. El paciente recibía tratamiento por una enfermedad grave y murió a principios de octubre. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) informó que todavía se investiga si el virus provocó o contribuyó al fallecimiento.

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El hombre era atendido en los Hospices Civils de Lyon y presentaba una inmunosupresión severa. Esa condición resulta central para interpretar el hallazgo: sus defensas estaban gravemente comprometidas, por lo que tenía una vulnerabilidad particular frente a las infecciones. Según la información difundida por Noticias Argentinas, los médicos observaron complicaciones cerebrales que estarían probablemente vinculadas con el virus, aunque la relación definitiva con su muerte continúa bajo estudio.

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Las autoridades francesas señalaron que, con los conocimientos disponibles, no se identificó hasta el momento un riesgo sanitario para la población general. La confirmación del caso abre nuevas preguntas sobre la capacidad del patógeno para infectar a personas, pero no permite establecer por sí sola cómo podría comportarse en individuos sanos.

Qué es el virus Shamonda y a qué grupo pertenece

El virus Shamonda pertenece al género Orthobunyavirus y al serogrupo Simbu, que incluye otros virus de importancia veterinaria, como Schmallenberg y Akabane. Su estudio se ha concentrado principalmente en animales de producción, especialmente en el ganado bovino.

Su identificación se remonta a mediados de la década de 1960 en Nigeria. Posteriormente, se notificó de manera esporádica en distintas regiones de África y en Japón. Por lo tanto, el virus era conocido hacía décadas: la novedad del anuncio francés es su primera detección documentada en una persona.

Durante 2026, además, investigadores europeos identificaron variantes de tipo Shamonda en animales enfermos. El Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente de Francia (INRAE) describió la detección de uno de estos virus mediante análisis metagenómicos, una técnica que permite estudiar material genético presente en muestras y compararlo con secuencias conocidas.

Cómo se transmite el virus Shamonda

La transmisión conocida entre animales ocurre principalmente mediante la picadura de pequeños insectos del género Culicoides, habitualmente llamados jejenes. Aunque a veces se los describe como mosquitos diminutos, pertenecen a un grupo diferente de los mosquitos comunes. Actúan como vectores al transportar el virus y transmitirlo durante la alimentación.

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En el caso francés, la hipótesis difundida apunta a una picadura de un insecto infectado en el este del país, donde se había registrado circulación del virus en animales. Sin embargo, el mecanismo concreto de adquisición de la infección todavía no fue confirmado.

La identificación de una infección humana tampoco demuestra transmisión entre personas. El comunicado del ECDC describe un único caso y mantiene abierta la investigación sobre su origen. Con esos datos, no corresponde presentar el episodio como evidencia de un brote humano.

Qué síntomas produce en los animales

En el ganado bovino se observaron cuadros con fiebre, diarrea, decaimiento y disminución de la producción de leche. INRAE informó que esos signos aparecieron en establecimientos lecheros franceses durante el verano europeo y motivaron investigaciones para identificar al agente implicado.

Los posibles efectos durante la gestación también concentran la atención veterinaria. En Suiza, el Instituto de Virología e Inmunología (IVI) detectó el virus en fetos bovinos abortados y señaló la necesidad de investigar otros factores y causas asociados. El organismo mantiene el seguimiento de abortos y de animales jóvenes con malformaciones o alteraciones compatibles.

La vigilancia suiza también permitió identificar material genético viral en tejido cerebral de dos caballos con enfermedad neurológica grave. Estos hallazgos amplían la información disponible sobre las especies afectadas, aunque los cuadros observados en animales no pueden trasladarse automáticamente a los seres humanos.

Qué se sabe de los síntomas en humanos

La información disponible sobre la infección humana sigue siendo limitada. El paciente de Lyon tenía una enfermedad previa grave y una marcada alteración de sus defensas, circunstancias que dificultan separar el efecto de cada factor sobre su evolución.

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Por ahora, no existe una descripción clínica suficientemente amplia para establecer un cuadro habitual de infección humana por Shamonda. Las complicaciones registradas en este paciente requieren análisis y no permiten definir qué síntomas tendría otra persona infectada, ni con qué frecuencia podría desarrollar una enfermedad grave.

En las declaraciones recogidas por Noticias Argentinas, Ben Brennan, investigador del Centro de Investigación Virológica del MRC y la Universidad de Glasgow, destacó la relevancia científica de la detección. Al mismo tiempo, advirtió que encontrar el virus en una persona gravemente inmunocomprometida no demuestra que represente una amenaza significativa para la población sana.

Cómo se investiga el caso y qué información falta

El ECDC trabaja con las autoridades francesas y sus socios europeos para evaluar las implicancias sanitarias del hallazgo y fortalecer la capacidad de laboratorio para identificar eventuales infecciones adicionales. La investigación debe esclarecer la vía de contagio, las circunstancias de exposición y la contribución del virus al desenlace del paciente.

En el ámbito veterinario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España informa que no existe actualmente una vacuna contra Shamonda. Las medidas de prevención y control en animales se apoyan en la protección frente a los vectores y en el tratamiento sintomático bajo supervisión veterinaria. Estas indicaciones corresponden al manejo de la enfermedad animal.

El primer caso humano documentado modifica lo que se conocía sobre los huéspedes susceptibles al virus. Su alcance sanitario dependerá de las investigaciones en curso: todavía debe determinarse cómo ocurrió la infección y hasta qué punto intervino en la evolución de un paciente que ya se encontraba gravemente enfermo.

LV/AF