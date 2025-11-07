Un hombre encontró lingotes de oro en el jardín de su casa mientras cavaba un pozo para colocar una pileta. El hallazgo asciende a un valor estimado de USD 800.000.

El descubrimiento ocurrió en mayo en Neuville-sur-Saône, en Francia, pero se conoció recién este miércoles luego de que la alcaldía local comunicara el suceso. Según informó AFP, el dueño de la vivienda solo quería instalar una pileta para refrescarse durante los días de calor, pero terminó con una sorpresa inesperada.

Tras encontrar los lingotes, el hombre informó a las autoridades y a la Dirección Regional de Asuntos Culturales (DRAC).

Cómo fue la investigación

En un primer momento, se analizó el hallazgo para descartar que se tratara de un tesoro arqueológico. Una vez comprobado que no lo era, habilitaron al hombre a quedarse con el oro.

Se trataba de cinco lingotes y varias monedas, ocultos bajo tierra dentro de una bolsa de plástico para impedir que se deterioraran, según detalló el diario regional Le Progrés.

mc