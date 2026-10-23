Meghan Markle aseguró que conocía desde 2018 la existencia de “acusaciones inquietantes” contra su padre, Thomas Markle, y vinculó esa información con su decisión de mantener distancia e impedir que tuviera contacto con sus hijos. La duquesa de Sussex se pronunció después de que la prensa británica publicara señalamientos sobre la presunta posesión de imágenes de abuso sexual infantil por parte de su progenitor, quien rechazó las acusaciones.

El príncipe Harry contó cómo se adaptan Archie y Lilibet a su nueva escuela británica

En un comunicado difundido este viernes 23 de octubre, la esposa del príncipe Harry expresó su consternación por las publicaciones y sostuvo que su prioridad había sido preservar la seguridad de su familia. Sus declaraciones describen la información que, según afirmó, recibió años atrás; no constituyen una confirmación judicial de los hechos denunciados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con los niños que puedan haber resultado perjudicados”, manifestó Meghan, de acuerdo con el texto reproducido por BBC News.

Qué dijo Meghan Markle sobre las acusaciones contra su padre

El punto central del comunicado fue la revelación de que, en 2018, la Policía Metropolitana de Londres recibió una carta con señalamientos contra Thomas Markle. Según relató la duquesa, el contenido de esa comunicación fue compartido posteriormente con ella y le aseguraron que las acusaciones “se estaban investigando”.

Meghan no precisó quién envió la carta ni detalló públicamente su contenido completo. Tampoco aclaró si recibió esa información antes o después de su casamiento con Harry, celebrado ese mismo año. Esa falta de precisión impide establecer una cronología más detallada entre la advertencia que describió y los acontecimientos que rodearon la ruptura familiar.

La duquesa relacionó expresamente aquella información con los límites que estableció respecto de su padre. Dijo que esperaba que se comprendiera por qué se había mantenido alejada y por qué “no le permitía tener contacto con nuestros hijos”.

Príncipe Harry y Meghan Markle dicen adiós al ‘Megxit’ y regresan a una Inglaterra hostil

“Esto era para protegerlos”, afirmó. También sostuvo que había “confiado en que las autoridades estaban haciendo lo mismo por otras familias”. Con esas palabras, presentó la protección de los menores como la razón de una decisión personal que durante años fue objeto de versiones y cuestionamientos mediáticos.

Qué se publicó sobre Thomas Markle y cuál fue su respuesta

Las nuevas acusaciones fueron difundidas inicialmente por el diario británico The Sun. Según la reconstrucción de Associated Press, Thomas Markle Jr., medio hermano de Meghan, afirmó haber encontrado presunto material de abuso sexual infantil mientras revisaba pertenencias en la antigua vivienda de su padre en Cebú, Filipinas. También aseguró haber informado a las autoridades filipinas y contactado al FBI.

Thomas Markle negó poseer ese material. En declaraciones al Daily Mail, reproducidas por la BBC, calificó los señalamientos de “mentiras repugnantes”. Su rechazo forma parte central del caso: las acusaciones publicadas deben distinguirse de cualquier conclusión que puedan alcanzar las autoridades.

Meghan Markle y el príncipe Harry estuvieron en Nottingham

Al momento de la publicación del artículo aportado, la BBC había solicitado comentarios a Thomas Markle y a la Policía Metropolitana. El texto no incluía una respuesta policial que permitiera conocer el alcance de las actuaciones mencionadas por Meghan en relación con la carta de 2018.

También permanece sin esclarecer, en la información disponible, la relación concreta entre aquellos señalamientos y el supuesto hallazgo divulgado ahora. No corresponde presentar ambos episodios como un mismo hecho probado ni atribuir a la carta detalles que la duquesa no hizo públicos.

El pedido de Meghan: justicia y protección para los niños

En el cierre de su declaración, Meghan describió las acusaciones como “más repugnantes de lo que uno podría imaginar”. Expresó, además, su “más sincera esperanza” de que “se haga justicia plenamente” y de que la prioridad continúe siendo “la seguridad y la protección de los niños inocentes”.

Su mensaje combinó así una reacción ante las publicaciones recientes con una explicación de sus decisiones familiares. El comunicado puso el foco en los posibles menores afectados y en la necesidad de esclarecer los hechos, sin anunciar un acercamiento con su padre.

Una relación familiar quebrada desde 2018

El distanciamiento entre Meghan y Thomas Markle se hizo público en los días previos a la boda real. Entonces trascendió que él había participado en fotografías preparadas con paparazzi que lo mostraban realizando supuestos preparativos para la ceremonia.

Thomas finalmente no asistió al casamiento y alegó problemas de salud. Durante la ceremonia, Meghan fue acompañada al altar por Carlos, entonces príncipe de Gales y actual rey Carlos III.

La declaración de Meghan incorpora ahora su propio relato sobre una circunstancia que no había explicado públicamente de esta manera. Sin embargo, no permite concluir que todas las tensiones familiares de aquellos años respondieran a una única causa ni determinar en qué momento exacto recibió la información que menciona.