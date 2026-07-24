Autopista Dellepiane: cuándo será el cierre total de ambas manos y cuáles serán los desvíos

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires informó que este fin de semana se realizará un cierre total de ambas manos de la autopista Dellepiane durante 24 horas para permitir el montaje de una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Albariño. La intervención forma parte del plan integral de transformación de este importante corredor vial del sur porteño.

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La restricción comenzará el sábado 25 de julio a las 15:00 y se extenderá hasta la misma hora del domingo 26 de julio. Durante ese período, el tránsito que normalmente circula por la vía rápida será desviado hacia las colectoras, mientras que quienes deseen evitar la zona podrán utilizar la Autopista Perito Moreno para conectar la autopista 25 de Mayo con la avenida General Paz.

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El operativo estará a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) y responde a la necesidad de avanzar con una de las etapas más complejas del proyecto. Para concretar la instalación será necesario desplegar una grúa de gran porte sobre la autopista, encargada de posicionar las dos vigas principales que sostendrán la nueva estructura.

Cada una de esas vigas posee aproximadamente 150 toneladas de peso, con dimensiones de 25,80 metros de largo y 4,50 metros de ancho, lo que obliga a interrumpir completamente la circulación vehicular para garantizar la seguridad durante las maniobras de izado y montaje.

La futura pasarela peatonal de Albariño permitirá unir ambos lados de la autopista y facilitar el acceso a la próxima estación del Metrobús, que estará ubicada en el centro de la traza. Además, contará con rampas que permitirán el desplazamiento de personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas y familias que circulen con cochecitos de bebé.

Esta estructura replica el modelo de otra pasarela similar que ya comenzó a instalarse a la altura de la calle Basualdo, como parte del mismo plan de modernización de la infraestructura vial en el sector sur de la Ciudad.

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Las obras forman parte del proyecto que busca convertir a la autopista Dellepiane en la primera Autopista Parque de Buenos Aires, una iniciativa que combina mejoras en la circulación vehicular, el transporte público, la conectividad peatonal y la incorporación de nuevos espacios verdes.

Dentro de ese proceso ya fueron habilitadas la pasarela peatonal Piedra Buena, el nuevo puente vehicular de la calle Río Negro y la nueva colectora norte, que incorporó un acceso adicional a la autopista a la altura de Piedra Buena, mejorando la conectividad de la zona.

Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, todas estas intervenciones forman parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana, un programa destinado a optimizar la circulación en uno de los corredores más transitados del sur porteño. El proyecto apunta a beneficiar a los aproximadamente 200.000 vehículos que utilizan diariamente esta red vial, mejorar la calidad de vida de 63.000 vecinos y reducir los tiempos de viaje para unos 15.000 usuarios del transporte público.

Entre las obras previstas también se encuentra la refuncionalización de los ingresos y egresos de la autopista para hacerlos más seguros y fluidos, el reemplazo integral de las defensas laterales y la incorporación de nuevos amortiguadores de impacto. Además, ya fue habilitada la nueva subida de Piedra Buena con sentido hacia General Paz, una modificación que permitió retirar tres líneas de colectivos que anteriormente tenían parada sobre la propia autopista.

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En paralelo, continúan los trabajos para extender las colectoras norte y sur entre Piedra Buena y Rucci, con el objetivo de dar continuidad a su recorrido por debajo de las vías del Ferrocarril Belgrano Sur y de la calle Río Negro. Mientras la colectora norte ya se encuentra operativa, la Ciudad anticipó que la colectora sur será habilitada durante el próximo mes.

Otro de los ejes centrales del proyecto será la construcción de un corredor exclusivo para colectivos ubicado en el centro de la autopista. Este Metrobús tendrá doble sentido de circulación, contará con seis paradores centrales y se extenderá desde Piedra Buena hasta conectarse con el corredor de la autopista 25 de Mayo. El trazado estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón para mejorar la seguridad vial y agilizar el servicio.

La transformación de la autopista Dellepiane también contempla la creación de un parque lineal de cuatro kilómetros con espacios deportivos, canchas, juegos infantiles, postas aeróbicas, senderos peatonales, bicisendas y un amplio corredor verde. A ello se suma una importante obra hidráulica en la cuenca Cildáñez, que incluirá la construcción de dos conductos de 2.700 metros de longitud y la instalación de 247 nuevos sumideros, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos durante lluvias intensas.

LV/ff