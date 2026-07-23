Autopista Ruta 19: los frentes de obra alcanzan el 25% de avance y sigue la pulseada con Nación por el traspaso

Una de las grandes materias pendientes en materia de obra pública en la provincia, continúa avanzando. Los trabajos destinados a completar los tramos pendientes de la Autopista Ruta 19 alcanzaron un 25% de avance general, y hay dos frentes de obra simultáneos y activos a lo largo del corredor productivo que vincula a la Capital provincial con San Francisco.

Para agilizar la ejecución del proyecto, que abarca los casi 63 kilómetros restantes para unir de manera ininterrumpida Córdoba con San Francisco, el plan de obras se dividió en tres tramos estratégicos. En el primer tramo de 29,4 kilómetros entre Arroyito y Santiago Temple, a cargo de la firma José J. Chediack S.A.I.C.A., las tareas muestran un ritmo sostenido con la finalización del montaje de vigas y el hormigonado de la estructura superior de los puentes del distribuidor de acceso a Los Chañaritos.

En paralelo, avanza la construcción del camino de ingreso a esa localidad —una traza asfaltada de 3,3 kilómetros que incluye obras de drenaje y alcantarillas—, al tiempo que continúan los trabajos en el distribuidor de acceso a Tránsito y sobre los pilotes del puente principal que atravesará el río Xanaes.

En el segundo tramo de 16,8 kilómetros entre San Francisco y Cañada Jeanmaire, ejecutado por la empresa Benito Roggio e Hijos S.A., la ejecución contempla importantes hitos estructurales como la conclusión de cinco puentes en la zona de Cañada Jeanmaire, además de la edificación activa de columnas y dinteles para los distribuidores de acceso a Devoto y Colonia Marina.

Finalmente, en el tercer tramo de 16,7 kilómetros entre Devoto y Cañada Jean Marie, también adjudicado a la firma Benito Roggio e Hijos S.A., el despliegue se completa con la construcción de estructuras de hormigón armado para retornos y alcantarillas, sumado al soterramiento y reubicación de líneas eléctricas de media y alta tensión. Todo este despliegue operativo inyecta más de 250 puestos de trabajo directos en el corredor productivo.

Diálogo por lo traza

En paralelo a lo que ocurre en el terreno, el tema Ruta 19 se coló en la agenda bilateral de la Casa Rosada. El jefe de Gabinete provincial, Manuel Calvo, mantuvo un encuentro clave con su par de la Nación, Diego Santilli, donde redobló las exigencias del Centro Cívico. En ese marco, Calvo dejó una definición contundente que desnuda la urgencia del traspaso: "Hemos pedido el traspaso definitivo no solamente porque estamos haciendo la obra, sino porque la traza que está construida hace ocho años que no tiene mantenimiento".

Desde el Gobierno cordobés remarcaron que, ante la parálisis de los fondos federales originales, es la propia Provincia la que asumió la fuerte inversión financiera para culminar esta vía. Cabe recordar que el corredor de la Ruta Nacional N° 19 une la capital provincial con Santo Tomé en Santa Fe, siendo una traza bioceánica fundamental por la que circulan más de 3 millones de vehículos al año.