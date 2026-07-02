El importante operativo de emergencia se desplegó en la Ciudad de Buenos Aires por la rotura de un caño de gas de alta presión durante trabajos de excavación en la Autopista Dellepiane, lo que provocó un escape de gas, obligó a cortar totalmente la circulación en sentido al centro y generó importantes demoras en los principales accesos a la Capital.

Se registró a las 15, en la colectora de la autopista, a la altura del kilómetro 6500, en el enlace con la Autopista 25 de Mayo, cerca de Bajo Flores, el incidente durante tareas de obra realizadas por operarios de una empresa contratista.

A partir de la información oficial, una máquina que trabajaba en la excavación dañó una cañería de gas natural de alta presión, lo que provocó una fuga de gran magnitud.

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Frente a la emergencia, se activó el protocolo para este tipo de incidentes y se desplegó un operativo conjunto entre Bomberos de la Ciudad y técnicos de MetroGAS, quienes trabajaron para controlar la pérdida y minimizar cualquier riesgo.

Bomberos de la Estación Lugano acudieron con una cisterna y tendieron una línea de agua de 38 milímetros para realizar tareas preventivas. El agua pulverizada ayuda a reducir el riesgo de ignición.

La envergadura del operativo obligó a las autoridades a dictar el corte total de la Autopista Dellepiane a la altura de Escalada

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En este momento, como medida preventiva, las autoridades dispusieron el corte total de la Autopista Dellepiane a la altura de Escalada en sentido hacia el centro porteño.

Su interrupción provocó un fuerte congestionamiento vehicular, especialmente sobre la Autopista Riccheri, uno de los principales accesos desde el sudoeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se registraron largas demoras durante gran parte de la tarde.

Autoridades recomendaron evitar la zona y optar por caminos alternativos hasta que finalicen las tareas de reparación y pueda restablecerse la circulación.

Cómo reparan un caño de alta presión

Los equipos técnicos de MetroGAS iniciaron el procedimiento conocido como prensado de la tubería, una técnica utilizada para interrumpir temporalmente el paso del gas antes del sector donde se produjo la rotura. Para ello se emplean prensas hidráulicas especiales que comprimen la cañería de polietileno de manera segura, evitando que el gas continúe saliendo mientras se realizan las reparaciones.

Al mismo tiempo, los especialistas efectuaron un venteo controlado, una maniobra habitual que permite liberar parte del gas restante de forma segura para disminuir la presión dentro del conducto antes de intervenir sobre la instalación.

De acuerdo a lo indicado por las autoridades, el escape logró ser controlado y no existía riesgo para la población, aunque las tareas continuaban para completar la reparación definitiva del caño.

MV