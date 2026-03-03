ANMAT prohibió la venta de filtros de agua domiciliarios y repuestos por falta de registro

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad en todo el territorio nacional de dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria y sus filtros de repuesto de las marcas Bonnie Flag, Eagle Coolers y Blue Star, por no contar con registro sanitario ni habilitación para su importación y venta.

ANMAT prohibió productos cosméticos y de cuidado personal por irregularidades sanitarias

La medida quedó establecida mediante la Disposición N° 889/2026, publicada este martes 3 de marzo en el Boletín Oficial, tras verificarse que los productos eran comercializados sin la autorización exigida por la normativa vigente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Qué detectó ANMAT

De acuerdo con el organismo, las empresas responsables de la importación de estos dispositivos carecían de habilitación sanitaria. En consecuencia, no se encuentran garantizadas las condiciones de elaboración, control de calidad ni seguridad de los equipos.

Además, se constató que los productos eran ofrecidos en plataformas de venta electrónica, lo que también constituye una infracción cuando no existe registro previo ante la autoridad sanitaria.

La disposición ordena su retiro del mercado y prohíbe cualquier tipo de promoción o publicidad.

ANMAT prohibió dos marcas de alisadores capilares sin registro que podrían contener formaldehído

Qué productos quedaron alcanzados

La prohibición alcanza a:

- Dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria.

- Filtros y cartuchos de repuesto.

- Productos identificados bajo las marcas Bonnie Flag, Eagle Coolers y Blue Star.

ANMAT advirtió que, al no contar con registro sanitario, se desconoce su composición, eficacia y seguridad para el consumo humano.

ANMAT prohibió un reconocido destapacañerías por posible riesgo químico: cuál es y por qué lo retiraron

Riesgos para los usuarios

Los filtros de agua domiciliarios están destinados al tratamiento de agua para consumo, por lo que deben cumplir estándares técnicos y sanitarios específicos.

El uso de equipos no autorizados puede implicar:

- Ineficacia en la remoción de contaminantes.

- Uso de materiales no aptos para contacto con agua potable.

- Falta de trazabilidad del producto.

- Ausencia de controles sobre su proceso de fabricación e importación.

Por ese motivo, el organismo remarcó que la adquisición de estos dispositivos debe realizarse únicamente a través de fabricantes e importadores habilitados.

Sumarios a las firmas involucradas

La disposición también instruyó sumarios sanitarios contra:

- Blue Star Group

- Blue Class S.R.L.

- Blues Water S.R.L.

Las actuaciones administrativas podrían derivar en sanciones previstas por la legislación sanitaria vigente.

Recomendación oficial

Desde ANMAT recomendaron a los consumidores verificar que los productos cuenten con registro sanitario antes de adquirirlos y consultar los canales oficiales del organismo ante cualquier duda.

La medida se enmarca en los controles periódicos que realiza la autoridad sanitaria sobre productos vinculados al consumo humano y busca prevenir riesgos para la salud pública frente a la comercialización de dispositivos no autorizados.

LV / EM