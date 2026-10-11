La crecida del río Uruguay obligó a evacuar a seis familias en Concordia, Entre Ríos, y afectó a 22 personas asistidas por el Comité Operativo de Emergencias (COE). Las autoridades y organismos técnicos advirtieron que el caudal podría aumentar en los próximos días por las precipitaciones previstas en la cuenca fluvial y el elevado volumen de agua.

Los registros de la Prefectura Naval Argentina ubicaron la altura del puerto de Concordia en 11,62 metros en la madrugada de este sábado, superando el nivel de alerta de 11 metros. Según el último informe hidrológico, la marca podría alcanzar los 13 metros hacia el lunes y sobrepasar la cota de evacuación fijada en 12,50 metros. La creciente se atribuye en gran parte a la llegada del fenómeno climático de Súper El Niño, que tendría en noviembre su máxima expresión en vastas zonas nuestro país, especialmente en la Mesopotamia.

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En caso de que el nivel del río continúe aumentando como lo indican las proyecciones, se incrementaría la cantidad de evacuados en las zonas ribereñas más vulnerables. En este contexto, el intendente Francisco Azcué confirmó que el municipio mantiene activos los dispositivos de asistencia y monitoreo sobre la evolución de la creciente.

En Colón, el río alcanzó los 7,27 metros y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) estimó que llegará a 7,70 metros en los próximos días, quedando solo unos 20 centímetros debajo de la cota de evacuación establecida en 7,90 metros. En este escenario, el municipio identificó a unas seis familias que podrían requerir asistencia ante la crecida.

El fenómeno también impacta en otros puntos de la cuenca baja como Concepción del Uruguay, que registró 5,56 metros y donde las proyecciones de CARU estiman una altura de 6,15 metros, superando la cota de alerta de 5,30 metros. En el caso de la desembocadura del Gualeguaychú, se anticipan mediciones cercanas a la evacuación y en la ciudad uruguaya de Paysandú se esperan marcas por sobre los valores de alerta.

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En la provincia de Corrientes, Paso de los Libres registró una altura de 9,18 metros, superando los 8,50 metros de evacuación con 25 asistidos, según medios locales. En tanto, las autoridades de Alvear suspendieron los cruces fronterizos hacia Brasil e impusieron el cierre del puerto local tras alcanzar marcas de 10 metros.

Especialistas explicaron que el comportamiento del río y la evolución de la creciente dependerá de las lluvias anunciadas para los próximos días, de los aportes de la alta cuenca y del erogado de la represa de Salto Grande. La CARU aconsejó monitorear la evolución mediante reportes oficiales debido a la inestabilidad de las previsiones hidrológicas y advirtió sobre una tendencia ascendente.

AS / EM