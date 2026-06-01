Banco Provincia ejecutó 220 obras de modernización en sucursales e incrementó 42% su red de cajeros automáticos

El Banco Provincia puso en marcha el plan de infraestructura más extenso de sus 203 años de trayectoria mediante un programa que combinó la renovación edilicia, la incorporación tecnológica y la expansión de sedes sustentables en territorio bonaerense. La iniciativa consolidó 220 intervenciones terminadas, una cifra que permitió la modernización de más del 50% de la red de atención al público de la entidad financiera.

La gestión actual aceleró de forma sostenida la ejecución de proyectos edilicios y de equipamiento con niveles de inversión equiparables a los períodos históricos de mayor expansión institucional. El despliegue de las partidas presupuestarias modificó los puntos de atención física en los municipios bonaerenses.

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El proceso de expansión estatal se ejecutó en medio de una contracción generalizada del sistema financiero de la República Argentina. Entre diciembre de 2019 y febrero de 2026, la red bancaria general de todo el país experimentó una reducción neta del 10% en su capacidad instalada de atención al público.

La retracción de las entidades afectó con mayor fuerza al área metropolitana y al interior de la provincia de Buenos Aires. Durante ese mismo período, en el territorio bonaerense y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cerraron 382 sucursales bancarias, un número que representó el 69% de las bajas de persianas registradas a nivel nacional.

Frente al retiro de la banca privada, la institución estatal sostuvo una estrategia contrapuesta basada en el sostenimiento de sus posiciones. En la actualidad, la entidad bancaria centraliza el 32% de los 9.695 puntos de acceso al sistema financiero que se encuentran operativos dentro de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa consolidó 220 intervenciones terminadas

La estructura física del banco bonaerense mantiene casi 400 sucursales activas que están distribuidas entre la geografía provincial y la Capital Federal. El despliegue territorial convirtió a la banca pública en el único prestador de servicios presenciales en siete municipios y en 148 localidades de la provincia de Buenos Aires.

La inversión tecnológica complementó la edificación civil con la compra e instalación de bienes de capital para la red de distribución de efectivo. La entidad incorporó 605 cajeros automáticos entre los años 2019 y 2026 en diferentes nodos urbanos.

Esta incorporación tecnológica significó una expansión del 42% en terminales de autoservicio para los usuarios del sistema. Con este incremento de equipamiento automático, la entidad bonaerense pasó a operar uno de cada cuatro cajeros automáticos disponibles en el aglomerado de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.

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La renovación de la planta física adoptó un nuevo modelo de diseño arquitectónico basado en pautas ambientales de eficiencia energética. Las nuevas dependencias inauguradas sumaron paneles solares e iluminación LED para reducir el consumo eléctrico de la red comercial.

Las construcciones incorporaron sistemas de climatización de baja demanda de potencia y tecnologías de optimización de recursos energéticos. Bajo estos parámetros constructivos se finalizaron las nuevas sedes de Ezeiza, la sucursal Constitución en Mar del Plata, el Parque Industrial Burzaco y Villa Ramallo.