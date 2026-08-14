Buenos Aires celebra este sábado en la calle Corrientes al creador de Astérix: todo lo que se podrá ver y hacer

René Goscinny nació en París, pero buena parte de la historia del hombre que décadas después haría reír al mundo con Astérix, Lucky Luke, El Pequeño Nicolás e Iznogoud comenzó a más de 11.000 kilómetros de Francia, en Buenos Aires. Este viernes 14 de agosto se cumplen 100 años de su nacimiento y la Ciudad de Buenos Aires, donde pasó prácticamente toda su infancia y adolescencia, prepara un homenaje que tomará la avenida Corrientes durante la noche del sábado.

Goscinny fue uno de los grandes nombres de la historieta del siglo XX. Sus obras superaron los 500 millones de ejemplares vendidos y fueron traducidas a más de 120 idiomas, a partir de personajes construidos junto a algunos de los dibujantes más reconocidos de su generación: Albert Uderzo en Astérix, Morris en Lucky Luke, Jean-Jacques Sempé en El Pequeño Nicolás y Jean Tabary en Iznogoud.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pero detrás del autor francés existe una historia vinculada con la Argentina. Goscinny llegó a Buenos Aires cuando tenía apenas dos años y vivió en la Ciudad hasta los 19, una etapa que él mismo recordaría décadas después como "determinante" en su vida.

Entre 1928 y 1945, el joven René transcurrió toda su infancia y adolescencia en Buenos Aires. Cursó sus estudios en el Liceo Francés, publicó sus primeras viñetas humorísticas en la revista escolar y absorbió la cultura local de los pampas y los gauchos.

En CABA, las viviendas aptas para mascotas son más buscadas que las que tienen pileta y otros amenities

Décadas después, ya convertido en una leyenda universal de la historieta, recordaría: "Para mí, había términos de un exotismo extraordinario como Corrèze o Limoges. En cambio, todo esto me era común: gaucho, Mendoza, Los Andes, La Pampa. Los nombres de las calles de mi niñez son Rivadavia, Florida, Alvear. La Argentina es un país que sigue siendo el mío".

Para celebrar los 100 años de su nacimiento, este sábado 15 de agosto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegará una edición especial de Corrientes 24 hs bajo la consigna de transformar la icónica avenida en una fiesta gala al aire libre.

La programación incluye un mapping sobre el monumento, cine en pantalla gigante, actividades en librerías, propuestas gastronómicas, estaciones fotográficas y espacios para chicos y adultos. Restaurantes y comercios de la zona también ofrecerán descuentos y promociones especiales.

Uno de los ejes será el tradicional banquete con el que terminan las aventuras de Astérix: sobre Corrientes habrá mesas temáticas inspiradas en aquellas celebraciones de la irreductible aldea gala, trasladando al espacio público uno de los rituales más reconocibles de la historieta.

A las 21.45 comenzará además la proyección al aire libre de Astérix y Obélix: El combate de los jefes, mientras que previamente habrá una clase de cocina francesa y un video dedicado a la vida de Goscinny.

“Los personajes de Goscinny nos hicieron reír, pensar y mirar el mundo con inteligencia y humor”, sostuvo el ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, quien destacó que una parte central de la formación del autor transcurrió en Buenos Aires.

Para el funcionario, el homenaje busca recuperar esa historia desde uno de los principales corredores culturales de la Ciudad: “Esta edición de Corrientes 24 hs celebra ese legado de una manera muy porteña: convocando a vecinos y turistas a recorrer nuestra avenida más emblemática, disfrutar de su gastronomía, sus librerías y sus comercios”.

Los libros más extraños y fascinantes se encuentran en Buenos Aires: llega la Feria del Libro Raro y Curioso

La celebración forma parte de la política BA 24 horas, que, afirman, busca ampliar la actividad nocturna y reforzar el perfil gastronómico, comercial y cultural de distintos corredores porteños.

Por su parte, las librerías del corredor porteño tendrán descuentos, exhibiciones e intervenciones. La vigencia del autor en los anaqueles locales no es casualidad: durante años sus obras fueron casi inhallables en el país, hasta que el editor Leopoldo Kulesz (fundador de Libros del Zorzal junto a su hermano Octavio) inició la titánica tarea de reeditarlas en español.

Cronograma de Corrientes 24 hs: horarios y actividades

La celebración será el sábado 15 de agosto, desde las 20 hasta las 2, sobre avenida Corrientes entre Cerrito y Uruguay. Las principales actividades previstas son:

20:00 hs: Apertura de la jornada. Inicio de juegos, actividades familiares, estaciones fotográficas, promociones gastronómicas en restaurantes adheridos y activaciones especiales en librerías.

20:30 hs: Acto de apertura. Palabras e inauguración oficial de la fecha.

20:45 hs: Homenaje visual y mapping. Proyección de video documental sobre la vida de René Goscinny e inicio del espectáculo de mapping sobre la estructura del Obelisco.

21:00 hs: Gastronomía gala. Clase de cocina francesa en vivo abierta al público a cargo de la asociación gastronómica Lucullus.

21:45 hs: Cine al aire libre. Pantalla gigante sobre la avenida para la proyección de la producción audiovisual Astérix y Obélix: El Combate de los Jefes.

01:00 hs: Cierre de proyecciones. Finalización de la función de cine al aire libre y continuidad de la oferta Corrientes 24 hs.