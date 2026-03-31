Calendario lunar de abril 2026 en Argentina: cuándo es la Luna llena y todas sus fases

El calendario lunar de abril de 2026 ya permite anticipar cómo se comportará el satélite natural de la Tierra a lo largo del mes en la Argentina. Con fechas precisas para cada fase, el ciclo ofrece una guía tanto para la observación astronómica como para quienes siguen estas variaciones por motivos culturales o personales. La Luna llena, uno de los momentos más esperados, ocurrirá en los primeros días del mes.

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De acuerdo con los registros oficiales del Servicio de Hidrografía Naval, abril estará marcado por cuatro fases principales: Luna llena, cuarto menguante, Luna nueva y cuarto creciente. Cada una responde a una posición específica entre la Tierra, la Luna y el Sol, lo que determina cuánta superficie del satélite se ve iluminada desde el planeta.

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Cuándo es la Luna llena en abril 2026

El fenómeno más destacado del mes tendrá lugar el miércoles 1° de abril, cuando se produzca la Luna llena. En esa instancia, el satélite se observa completamente iluminado, ya que la Tierra queda ubicada entre la Luna y el Sol.

Este evento suele captar la atención no solo de aficionados a la astronomía, sino también de quienes vinculan las fases lunares con prácticas cotidianas o creencias populares. La visibilidad total del disco lunar la convierte en uno de los momentos más atractivos para la observación a simple vista.

Todas las fases de la Luna en abril 2026

El calendario lunar del mes se organiza de la siguiente manera:

- Miércoles 1° de abril: Luna llena

- Viernes 10 de abril: cuarto menguante

- Martes 17 de abril: Luna nueva

- Lunes 23 de abril: cuarto creciente

Estas fechas no se distribuyen de manera uniforme porque responden a un ciclo astronómico que dura aproximadamente 29,5 días, conocido como mes sinódico. Por eso, cada mes presenta variaciones en el calendario lunar respecto del anterior.

Qué es la “Luna rosa” de abril

La Luna llena de abril es conocida tradicionalmente como “Luna rosa”. A pesar de su nombre, el satélite no adquiere ese color en el cielo. La denominación proviene de pueblos originarios de América del Norte, que asociaban esta fase con la floración de una planta silvestre llamada phlox, de tonalidad rosada.

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Este fenómeno coincide con la primavera en el hemisferio norte, donde estas flores florecen en abundancia. Con el tiempo, la denominación se popularizó a nivel global y se utiliza para identificar la Luna llena de este mes en distintos calendarios culturales.

Cómo funcionan las fases de la Luna

Las fases lunares son el resultado de la posición relativa entre la Tierra, la Luna y el Sol. A medida que el satélite orbita el planeta, la porción iluminada que se observa desde la superficie terrestre cambia.

Las cuatro fases principales son:

- Luna llena: el satélite se ve completamente iluminado.

- Cuarto menguante: se observa la mitad izquierda iluminada, en disminución.

- Luna nueva: la cara visible no recibe luz solar directa, por lo que prácticamente no se ve.

- Cuarto creciente: se ilumina la mitad derecha y la luz aumenta progresivamente.

Desde el punto de vista astronómico, estas fases ocurren en momentos precisos, cuando los ángulos entre la Tierra, la Luna y el Sol alcanzan posiciones específicas (0°, 90°, 180° y 270°). Por eso, no duran varios días como suele creerse, sino que corresponden a instantes exactos dentro del ciclo.

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Observación y creencias alrededor del ciclo lunar

Más allá de su explicación científica, la Luna sigue teniendo un fuerte componente simbólico y cultural. Muchas personas organizan actividades como cortes de cabello, siembras o rituales en función de sus fases, aunque no exista evidencia científica concluyente que respalde esos efectos.

En paralelo, el calendario lunar continúa siendo una herramienta clave para la astronomía observacional. Permite anticipar las mejores condiciones para observar el cielo nocturno, especialmente en fases como la Luna nueva, cuando la ausencia de luz favorece la visibilidad de estrellas y otros cuerpos celestes.

Así, abril de 2026 se presenta como un mes ideal para seguir de cerca la evolución de la Luna en el cielo argentino, con un inicio marcado por el brillo pleno del satélite y un recorrido completo por todas sus fases principales.