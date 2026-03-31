Luna llena de abril 2026: cuándo se podrá ver y por qué se la llama “Luna rosa”

La Luna llena de abril 2026 será visible el miércoles 1° en Argentina, cuando el satélite natural alcance su fase de plenilunio y muestre su disco completamente iluminado. El evento, confirmado por el Servicio de Hidrografía Naval, podrá observarse a simple vista desde todo el país, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan .

Misión Artemis: un astronauta canadiense destaca el valor histórico del regreso a la Luna

Como ocurre cada año, el fenómeno genera expectativa tanto en la comunidad científica como entre aficionados y público general, que encuentran en este tipo de eventos una oportunidad para conectarse con el cielo nocturno.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cuándo es la luna llena de abril 2026 en Argentina

El plenilunio tendrá lugar el miércoles 1° de abril, marcando uno de los primeros hitos del calendario astronómico del mes. En ese momento, la Luna se ubicará en una posición opuesta al Sol respecto de la Tierra, lo que permite que su cara visible esté completamente iluminada.

Este fenómeno no solo es relevante desde el punto de vista científico, sino también cultural, ya que históricamente las fases lunares han servido como referencia para calendarios, prácticas agrícolas y diversas tradiciones.

Por qué se llama “Luna llena rosa”

La Luna llena de abril recibe el nombre de “Luna rosa”, una denominación que proviene de los pueblos originarios de Norteamérica. El término no hace referencia a un cambio de color en el satélite, sino al florecimiento de una planta llamada phlox, cuyas flores rosadas aparecen durante la primavera en el hemisferio norte.

Artemis II: con cuatro astronautas y un cohete gigante, el regreso a la Luna inicia su cuenta regresiva

Aunque en el hemisferio sur abril corresponde al otoño, la denominación se mantiene por tradición, lo que refuerza el carácter cultural de este tipo de nomenclaturas astronómicas.

Fases de la Luna en abril: cómo se completa el ciclo

El ciclo lunar dura aproximadamente 28 días y se compone de cuatro fases principales:

- Luna nueva: inicio del ciclo, con el satélite en sombra.

- Cuarto creciente: comienza a aumentar la superficie iluminada.

- Luna llena: se observa el disco completo, como ocurrirá el 1° de abril.

- Cuarto menguante: la iluminación disminuye hasta reiniciar el ciclo

Este recorrido es resultado del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y de la forma en que la luz solar incide sobre su superficie.

Interés creciente por los fenómenos astronómicos

En los días previos al evento, las búsquedas relacionadas con la Luna llena registraron un aumento significativo en Argentina, según datos de tendencias online. Consultas como “cuándo es la luna llena de abril” o “luna llena 2026” muestran picos de interés a medida que se acerca la fecha.

Artemis II: los riesgos de la radiación cósmica más allá de los cinturones de Van Allen

Este comportamiento es habitual en fenómenos visibles a simple vista, donde la cercanía temporal impulsa la curiosidad y la participación del público.

Qué otros eventos astronómicos habrá en 2026

La Luna llena de abril forma parte de una agenda astronómica más amplia. Durante 2026 se producirán distintos fenómenos, entre ellos:

- Cuatro eclipses en total (dos solares y dos lunares)

- Un eclipse lunar total en marzo, visible en el hemisferio sur

- Un eclipse solar anular en febrero, caracterizado por el “anillo de fuego”

Estos eventos son seguidos tanto por especialistas como por observadores aficionados, y suelen ser acompañados por actividades de divulgación en planetarios y centros científicos.