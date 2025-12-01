La última Luna llena del año llegará el 4 de diciembre de 2025 y será un evento astronómico excepcional. No solo cerrará el ciclo lunar anual, sino que además se convertirá en la última superluna de 2025 y en la más extrema que podrá observarse hasta 2042, según datos difundidos por servicios astronómicos internacionales.

La NASA anunció la Noche Internacional de Observación de la Luna

El fenómeno alcanzará su máximo brillo a las 23.14 GMT, aunque podrá verse como Luna llena desde la noche anterior. En la Argentina, el satélite se observará prácticamente completo entre el 3 y el 5 de diciembre, período en el que la iluminación será casi total y se apreciará su tamaño más grande y brillante por encontrarse cerca del perigeo, el punto más cercano a la Tierra en su órbita.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por qué se la considera la Luna llena más extrema del ciclo actual

La Luna atraviesa un ciclo de 18,6 años conocido como “standstill lunar”, que marca momentos en los que el satélite alcanza sus posiciones más altas o más bajas en el cielo. Este proceso responde a la inclinación de su órbita y al movimiento combinado con la Tierra y el Sol.

Durante 2024 y 2025 tiene lugar un “standstill mayor”, una etapa en la que la Luna alcanza declinaciones más extremas hacia el norte y hacia el sur. Dentro de ese ciclo, la Luna llena de diciembre de 2025 se ubica en su punto más alto en el hemisferio norte y en su punto más bajo en el hemisferio sur.

Calendario de feriados de diciembre 2025: qué días serán no laborables y cuándo es el último fin de semana largo del año

Por esta razón, será la última Luna llena extrema hasta 2042 y permanecerá visible durante más horas en el cielo del hemisferio norte. En Sudamérica se verá muy cerca del horizonte, más grande y con tonos anaranjados debido a la refracción atmosférica.

La Luna llena de diciembre será además la última superluna de 2025. Este fenómeno ocurre cuando la Luna llena coincide con el perigeo. La diferencia en tamaño no siempre es evidente a simple vista, pero puede apreciarse comparando fotografías tomadas en momentos distintos del año.

Durante este evento, la Luna se verá hasta un 15 por ciento más brillante y casi un 8 por ciento más grande que una Luna llena promedio. Para los aficionados a la astrofotografía se abre una oportunidad ideal de capturar el disco lunar en su máximo esplendor.

Cómo será la observación de la Luna desde la Argentina

En el hemisferio sur, la Luna llena de diciembre se ubicará a baja altura, lo que generará un efecto visual característico. El satélite adoptará tonalidades doradas o rojizas y parecerá más grande debido a la conocida ilusión lunar, un fenómeno perceptivo que amplifica su tamaño aparente cuando se encuentra cerca del horizonte.

El mejor momento para observarla será desde la tarde del 4 de diciembre y durante la madrugada del 5, siempre que el cielo esté despejado. En zonas costeras o descampadas, donde el horizonte es más amplio, la visibilidad será aún mejor.

Por qué se la llama Luna Fría

La Luna llena de diciembre es conocida tradicionalmente como Luna Fría. El nombre proviene de pueblos originarios de Norteamérica, que vinculaban esta fase con la llegada de las temperaturas más bajas del año y con el inicio del período invernal. Con el tiempo, la denominación se extendió a calendarios astronómicos de distintos países.

Otros nombres tradicionales incluyen Luna de la Noche Larga, Luna de Yule y, en algunas culturas del hemisferio sur, Luna de Fresa o Luna de Miel, asociadas a los ciclos agrícolas estivales.

Cuándo será la próxima Luna llena después de diciembre

Después del 4 de diciembre, la próxima Luna llena se observará recién el 3 de enero de 2026, conocida como Luna del Lobo. Será también una superluna, aunque con menor intensidad que la de diciembre.

La próxima Luna Fría llegará el 24 de diciembre de 2026 y la próxima superluna extrema comparable a la de este fin de año no se repetirá hasta 2042.

LV CP