El Ministerio de Salud de la Nación aprobó el nuevo Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud.

La nueva modalidad, publicada este jueves en el Boletín Oficial, alcanza a quienes aspiren a realizar sus residencias en entidades nacionales, en las de las Fuerzas Armadas (FFAA) o del sector privado. Uno de los principales cambios consiste en le uso de tablets para reemplazar el papel en el examen.

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