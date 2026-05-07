jueves 07 de mayo de 2026
SOCIEDAD
Después del fraude en 2025

Cambio en el examen de residencias médicas: ahora se usará una tablet

Se oficializó el modelo de evaluación de Examen Integrado que se tomará el próximo 7 de julio.

Residencias medicas
ALERTA. La primera llamada respecto a las posibles irregularidades fueron los resultados del examen del 1° de julio. | CEDOC / PERFIL

El Ministerio de Salud de la Nación aprobó el nuevo Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud.

La nueva modalidad, publicada este jueves en el Boletín Oficial, alcanza a quienes aspiren a realizar sus residencias en entidades nacionales, en las de las Fuerzas Armadas (FFAA) o del sector privado. Uno de los principales cambios consiste en le uso de tablets para reemplazar el papel en el examen.

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LT

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