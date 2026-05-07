El Ministerio de Salud de la Nación aprobó el nuevo Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud.
La nueva modalidad, publicada este jueves en el Boletín Oficial, alcanza a quienes aspiren a realizar sus residencias en entidades nacionales, en las de las Fuerzas Armadas (FFAA) o del sector privado. Uno de los principales cambios consiste en le uso de tablets para reemplazar el papel en el examen.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite
En desarrollo....
LT