¿Correr, bici y caminar? En la Ciudad habilitarán "ejercicio físico"

A pocas horas de que el presidente Alberto Fernández anuncie la extensión de la cuarentena hasta el próximo 21 de junio, la Ciudad de Buenos Aires va preparando el terreno para entrar a partir del lunes próximo en una nueva etapa de cuarentena. En este caso, un poco más flexibilizada. De todas maneras, y más allá de esta “flexibilización, todo queda supeditado a la evolución de la pandemia de coronavirus. Las fuentes gubernamentales consultadas aseguraron que en caso de dispararse los contagios, se volverá a tras sin ningún tipo de cuestionamientos.

A partir del lunes 8, y según explicaron fuentes del Gobierno porteño, se prevé que los porteños puedan realizar diferentes actividades físicas en el ámbito de la ciudad. Se podrá caminar, correr y hasta entrenar en bici. Actividades que en el marco del proceso de asilamiento preventivo actual estaban vedadas. Según explicaron desde la sede de Parque Patricios, se podrá correr desde las 20 y hasta las 8, solo o con un acompañante. De ninguna manera se podrá realizar running en grupo. Lo mismo ocurrirá con quienes deseen salir a caminar. Podrán hacer solo o acompañado por una persona pero respetando las medidas de distanciamiento social establecidas. También se podrá andar y entrenar en bici, más allá de utilizarla como medio de transporte urbano, tal como venía sucediendo hasta ahora. El único interrogante que surge en este caso tiene que ver con la utilización de rollers, patines y skates. Un “gris” que posiblemente sea develado por el propio Rodriguez Larreta cuando presente el DNU.

El Gobierno analizó con la Ciudad y la Provincia la situación de comercios y barrios populares

Dentro de dos semanas, y de acuerdo a la evolución de la pandemia de COVID-19 en el ámbito de la ciudad, también se analizaría la reapertura de los salones de peluquería. Uno de los rubros más requeridos por la sociedad.

Entre las actividades habilitadas por el DNU figuraría el servicio de confesiones en las iglesias, pero no así la realización de misas o celebraciones religiosas de la forma tradicional. De todas maneras, se podrán realizar oficios religiosos solo para ser transmitidos via streaming, de igual modo que los recitales de música. Solo se podrán hacer presentaciones de shows musicales via internet o para grabaciones. En ningún caso se permitiría la presencia de público en el lugar. Si bien todavía no fue confirmado, se estaría evaluando la posibilidad de replicar este mecanismo para las obras de teatro.

En el caso de las salidas recreativas, se modificaría el actual esquema vigente. Si bien se mantendrían los días, sábados y domingo, serían sin restricciones. No se tendrá más en cuenta ni la terminación del número de DNI del adulto mayor y si el día es par o impar.

Cuarentena porteña: Larreta analiza habilitar running, bici y algunos comercios

Otro cambio significativo que tendría la nueva cuarentena en la ciudad será el que tiene que ver con los comercios que estaban cerrados hasta ahora. La nueva etapa de cuarentena prevé la reapertura de las zapaterías y de los negocios de venta de indumentaria con la implementación de protocolos sanitarios. En el caso de los locales de ropa no se podrán probar las prendas, y en el caso de que no sea el talle adecuado se podrán devolver y el comerciante deberá reintegrar el dinero. En el caso de una devolución, la prenda no se podrá volver a comercializar hasta pasadas 48 hs. Lo mismo ocurrirá con la venta de calzado. Los zapatos tampoco se podrán probar en el comercio y se podrán devolver en caso de no ser el talle correspondiente o del gusto del cliente. Tanto en la ropa como en el calzado devuelto, no se descarta la aplicación de líquidos desinfectantes para volver a comercializarlos.