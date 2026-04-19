Autopistas y avenidas principales de CABA permanecerán cerradas por obras durante toda la semana

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires anunció que, desde las primeras horas del lunes 20 hasta el viernes 24, autopistas y avenidas permanecerán cerradas por obras de mantenimiento.

La medida fue coordinada por la empresa estatal Autopistas Urbanas (AUSA) y está vinculada a reparaciones y ampliaciones estructurales en puntos estratégicos del territorio porteño. Las autoridades solicitaron a los automovilistas y transportistas verificar las rutas afectadas antes de salir de casa.

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Uno de los tramos más afectados es entre la autopista Buenos Aires-La Plata y el Paseo del Bajo, que estará cerrado desde las 22 de este domingo 19 de abril hasta la madrugada del lunes 20, durante 7 horas.

Asimismo, el lunes 20 y martes 21, la avenida General Paz presentará cierres en los ingresos hacia la autopista Perito Moreno. Esta restricción será entre las 22 y las 5 del lunes, afectando ambos ingresos disponibles para quienes se dirijan al Río de la Plata o hacia el Riachuelo.

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Estos cortes tienen el objetivo de llevar a cabo una reparación técnica de juntas en la calzada, según informó el Gobierno de la Ciudad. Este tipo de obras exige la ausencia total de circulación para lograr la correcta ejecución.

Uno de los caminos alternativos, para quienes circulen por la Avenida General Paz, será tomar la bajada de la avenida Rivadavia y subir por la rampa de acceso a la autopista Perito Moreno, a la altura 9.300 de la misma avenida.

BGD/ML