Colegios activan protocolos por fotos de alumnas modificadas con IA

Ante la difusión de imágenes modificadas con inteligencia artificial (IA) de estudiantes de los colegios Nacional de Buenos Aires (CNBA) y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, las instituciones dependientes de la Universidad de Buenos Aires difundieron comunicados en los cuales detallaron las acciones implementadas tras las denuncias por la presunta circulación de imágenes de estudiantes alteradas mediante inteligencia artificial.

Desde ambos colegios señalaron que se activaron los protocolos correspondientes, reforzaron las tareas de acompañamiento a estudiantes y familias y dieron intervención a los organismos competentes para abordar la situación.

Nacional Buenos Aires. En un mensaje que lleva la firma de la rectora Valeria Bergman, dirigido a la comunidad educativa, “el Colegio Nacional de Buenos Aires informó que, tras recibir inquietudes sobre la posible circulación de imágenes de estudiantes, abrió de inmediato canales de escucha y acompañamiento junto a la Oficina de Género y Promoción de Vínculos Saludables, preceptores, tutores, orientadores, consejeros de convivencia, estudiantes y familias”.

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Según el comunicado, “desde 2019 la institución desarrolla acciones permanentes de prevención vinculadas con salud mental, Educación Sexual Integral (ESI), ciudadanía digital, grooming, bullying, violencia de género y construcción de vínculos saludables”. Al mismo tiempo, el equipo de gestión destacó que “durante el presente ciclo lectivo puso especial énfasis en la prevención de la violencia digital y el uso responsable de las tecnologías”.

La conducción también confirmó que “continuará aplicando las políticas de prevención y cuidado previstas en los protocolos institucionales y que todas las presentaciones que se reciban serán derivadas a las instancias de protección y a los organismos correspondientes”.

Asimismo, señaló que cualquier conducta de este tipo resulta incompatible con los valores de la institución y adelantó que se adoptarán las acciones pedagógicas y reparatorias previstas en el reglamento de convivencia y en la normativa vigente.

“Queremos remarcar la gravedad que puede tener este tipo de situaciones y, por eso, nos parece muy importante que se reflexione y dialogue también en el ámbito familiar. Les pedimos, por último, que colaboren evitando difundir por cualquier medio mensajes, imágenes o versiones sin confirmar, en cumplimiento de la reglamentación pertinente”, concluye el documento, al que tuvo acceso este diario.

Desde el Pellegrini. La Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, en tanto, detalló el trabajo realizado desde que comenzaron las presentaciones relacionadas con el caso.

En este sentido, la institución informó que, “a partir de entrevistas con estudiantes y familias, charlas grupales e informes de los equipos pedagógicos, se reunió información que permitió acompañar las denuncias efectuadas ante la Línea 102 y confirmó la existencia de un expediente vinculado con la situación”.

Además, comunicó que presentó un informe general ante el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de solicitar su intervención y colaborar con los organismos de protección.

El establecimiento aclaró que, aunque los hechos investigados habrían ocurrido en ámbitos virtuales ajenos a la escuela, la repercusión dentro de la comunidad educativa motivó la activación de los protocolos institucionales y la puesta en marcha de actividades de contención y reflexión.