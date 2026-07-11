Tití Fernández le dedicó un emotivo posteo a su hija Soledad y le hizo un gran pedido

Tití Fernández publicó un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram este viernes, recordando a su hija María Soledad Fernández, quien hubiera cumplido 39 años hoy. La joven falleció en 2014, durante la cobertura del Mundial de Brasil, en un accidente que dejó desolado al querido periodista deportivo.

“Feliz cumple Sole, hoy son 39, bombón, y van 12 que no podemos brindar y apagar las velas juntos. Mi amor, sos mi amuleto para la Selección. Te voy a seguir pidiendo que nos ayudes. El otro día después de la hazaña contra Egipto un seguidor te bautizó ‘SOLE DE LOS MILAGROS’ y a partir de ahora así te voy a nombrar”, escribió Fernández.

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Y agregó un pedido muy especial: “La última vez que nos abrazamos y besamos fue el 1 de julio del 2014, después de la victoria a Suiza, con un gol agónico de Ángel Di María. Mañana otra vez jugamos contra ellos, será una señal, no sé, yo elijo creer”.

El periodista cerró su posteo escribiendo: “Feliz cumple, hijita de nuestro corazón. Mañana te pido por la selección. #teamamos #nuncatevamosaolvidar”.

¿Qué le sucedió a la hija de Tití Fernández?

María Soledad Fernández falleció el 2 de julio de 2014, a los 26 años, en un terrible accidente automovilístico ocurrido en Brasil. La joven era periodista y había viajado a cubrir el Mundial 2014 que se jugaba en el país vecino.

La hija del Tití viajaba con dos productores de la empresa para la que trabajaba, regresando de San Pablo hacia Belo Horizonte luego del partido de Argentina contra Suiza, cuando el vehículo chocó contra otro auto en la ruta BR-381, cerca de Oliveira (Minas Gerais).

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Los dos hombres viajaban adelante y usaban cinturón de seguridad, mientras que ella iba detrás sin cinturón y, por la fuerza del impacto, fue expulsada del vehículo. La joven perdió la vida.

HM