¿Cómo operarán los bancos durante el feriado del 9 de julio?: Cuatro días sin atención presencial

Los bancos de todo el país permanecerán sin atención presencial durante cuatro días consecutivos, del 9 al 13 de julio en el marco del feriado del jueves debido a una nueva conmemoración del Día de la Independencia de la República Argentina. El cronograma responde a la disposición oficial del Banco Central, que además hizo oficial el viernes 10 como día no laborable con fines turísticos en el calendario 2026.

Durante los cuatro días en los que las entidades financieras no abrirán sus puertas, los usuarios podrán implementar la utilización de: home banking, aplicaciones móviles, billeteras virtuales, transferencias a través de alias o CBU, pagos con códigos QR, débito inmediato y extracciones sin tarjeta.

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Las operaciones cuyo vencimiento coincida con el feriado nacional del 9 de julio y/o el día no laborable se trasladarán al siguiente día hábil bancario, sin la aplicación de recargos, siempre que la normativa correspondiente así lo establezca.

Calendario 2026 del Banco Central de la República Argentina

Las entidades financieras suelen reforzar la carga de efectivo antes de los fines de semana largos para garantizar la disponibilidad de dinero, aunque recomiendan realizar extracciones con anticipación en caso de necesitar sumas importantes.

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Feriado del 9 de julio: ¿Qué días permanecerán cerrados los bancos?

Los bancos no brindarán atención presencial durante cuatro jornadas consecutivas.

El cronograma será el siguiente:

- Jueves 9 de julio: feriado nacional por el Día de la Independencia.

- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos

- Sábado 11 de julio: sin atención por tratarse de un día no hábil bancario

- Domingo 12 de julio: sin actividad bancaria habitual

Las sucursales retomarán la atención al público el lunes 13 de julio, en sus horarios habituales. En el período de cierre de las sucursales bancarias no podrán realizarse seis trámites determinados que necesitan atención presencial al público: apertura de cuentas en sucursal, presentación de documentación física, gestión de préstamos presenciales, certificaciones y firmas y atención comercial.

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Los bancos estarán cerrados del 9 al 13 de julio

Gracias al desarrollo de los servicios digitales, la mayoría de las operaciones cotidianas podrán realizarse sin inconvenientes durante el feriado del 9 de julio y el día no laborable con fines turísticos del 10 de julio, mientras que la atención presencial en las sucursales se reanudará el lunes 13 de julio, una vez finalizado el fin de semana largo.

PM