Feriado del 9 de julio: Cómo funcionarán los subtes, trenes y colectivos este fin de semana en el AMBA

En el marco de un feriado nacional en la República Argentina , mañana jueves 9 de julio por el 210° aniversario del Día de la Independencia , la frecuencia y horarios del transporte público se verán modificados, debido al cronograma especial y funcionarán con horarios de fin de semana. Según el calendario 2026, será inamovible y no habrá fin de semana largo.

La fecha patria, cuyo acontecimiento se erigió en el año 1816, se originó con la Declaración de la Independencia de nuestro país de la colonia española. Un hecho que marcó para siempre la historia del territorio nacional. Los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata se reunieron en el Congreso de Tucumán para poner fin a su dependencia con la monarquía española.

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Cómo funcionarán los colectivos en el AMBA durante el feriado del 9 de julio

Durante el feriado por el Día de la Independencia, los colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) circularán con frecuencia reducida. Por lo tanto, a pesar de que se mantendrán activos, es recomendable prever mayores tiempos de espera.

Los colectivos circularán con frecuencia de feriado durante el jueves y el viernes y un ritmo habitual de la jornada de domingo en el territorio del AMBA. La programación de los colectivos durante los asuetos es similar a la de los domingos, por lo que la frecuencia es mucho más prolongada. Estos cambios de horario regirán tanto el 9 como el 10 de julio.

La frecuencia y horarios del transporte público se verán modificados, debido al cronograma especial de feriados.

Fin de semana largo: Horarios del subte y el premetro

Por otro lado, según el cronograma de feriado establecido, los subtes abrirán a partir de las 8 de la mañana, mientras que la última salida de las formaciones dependerá de la línea y la estación de partida.

El Tren Sarmiento suspenderá sus servicios durante el feriado por el Día de la Independencia

Los subtes abrirán a partir de las 8 de la mañana.

Línea A

San Pedrito: 22:08

Plaza de Mayo: 22:36

Línea B

Leandro N. Alem: 22:31

J. M. de Rosas: 22:00

Línea C

Constitución: 22:41

Retiro: 22:34

Línea D

Congreso de Tucumán: 22:00

Catedral: 22:31

Línea E

Retiro: 22:28

P. de los Virreyes – Eva Perón: 21:56

Línea H

Hospitales: 22:51

Facultad de Derecho - J. Lanteri: 22:29

Línea Premetro Ramal 1

Int. Saguier: 21:00

Centro Cí­vico Lugano: 21:32

Línea Premetro Ramal 2

Int. Saguier: 20:47

Gral. Savio: 21:19

Además, es importante tener en cuenta que la estación Tribunales de la línea D aún se mantiene cerrada por obras de renovación integral.

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Cronograma y frecuencias de las líneas de trenes en el AMBA

Según Trenes Argentinos, la línea Sarmiento suspenderá sus servicios en el tramo Once - Moreno desde el 9 hasta el 12 de julio para realizar tareas de mantenimiento. Asimismo, en el Ramal Temperley - Haedo de la Línea Roca, los trenes entre Hospital Español y La Tablada se detienen únicamente en el andén 2 por obras en zona de vías hasta el 10 de este mes.

Línea Sarmiento

No habrá servicio entre Once y Moreno desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio. El ramal Merlo-Lobos funcionará entre Merlo y Las Heras, mientras que Moreno-Mercedes tendrá un cronograma especial.

Línea Mitre

- El ramal Retiro-Tigre permanecerá suspendido durante los cuatro días. Los servicios a Bartolomé Mitre y José León Suárez circularán con recorrido limitado.

Línea Roca

- Continuará interrumpido el ramal Cañuelas-Lobos entre Empalme Lobos y Lobos. Además, la estación Hipólito Yrigoyen permanecerá cerrada para algunos servicios.

Belgrano Sur

- El ramal Dr. Sáenz-M.C.G. Belgrano circulará entre Tapiales y M.C.G. Belgrano, mientras que Puente Alsina-Aldo Bonzi seguirá interrumpido.

Tren San Martín y Tren de la Costa

- Funcionarán con el cronograma habitual para feriados.

Por otro lado, el servicio Retiro - Tigre de la línea Mitre estará interrumpido por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre desde el 9 hasta el 12 de julio. Además, durante esos días, los servicios Retiro - Bmé. Mitre y Retiro - J.L. Suárez circularán con recorrido limitado Belgrano R - Bmé. Mitre y Belgrano R - J.L Suárez por trabajos en zona de vías.

Feriado del 9 de julio: Cómo funcionará el estacionamiento medido en CABA

El estacionamiento medido quedará suspendido durante los cuatro días.

Además, estará permitido estacionar sobre las avenidas y junto a la acera derecha de las calles donde normalmente está prohibido hacerlo en días hábiles entre las 7 y las 21, siempre que la cartelería no indique lo contrario.

La prohibición seguirá vigente en los sectores donde existe restricción permanente, como las avenidas General Paz, 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, Lugones, Cantilo, Dellepiane, Huergo, Madero y los carriles centrales de Alem, Paseo Colón y Sáenz.

PM