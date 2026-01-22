Cómo ver en vivo el anuncio de las nominaciones a los Premios Oscar 2026

Hollywood vive este jueves uno de los momentos más esperados de la temporada cinematográfica con el anuncio oficial de las nominaciones a los Premios Oscar 2026, una instancia clave que marca el tramo final del calendario de premios y define a los grandes candidatos del año.

El evento se realizará a partir de las 8.30 (hora del Este de Estados Unidos), lo que en la Argentina podrá verse desde las 10.30, según confirmaron fuentes de la industria. La ceremonia revelará a los nominados en todas las categorías y será transmitida en vivo desde Los Ángeles.

La expectativa es alta tanto en Hollywood como a nivel internacional, ya que las nominaciones suelen consolidar tendencias y anticipar favoritos de cara a la gran gala, prevista para el domingo 15 de marzo, en el histórico Teatro Dolby.

Un anuncio clave rumbo a la ceremonia

El anuncio de las nominaciones es organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, institución responsable de los premios más prestigiosos del cine. Cada año, este evento concentra la atención de estudios, realizadores y críticos, ya que puede impulsar campañas, relanzar estrenos y redefinir el rumbo de la temporada.

En esta edición, la presentación estará a cargo de Danielle Brooks y Lewis Pullman, quienes serán los encargados de revelar los nombres que competirán por la estatuilla dorada.

Expectativa argentina por la categoría internacional

En la Argentina, la atención estará puesta especialmente en la categoría de Mejor Película Internacional, donde existe expectativa por la posible nominación de Belén, el drama dirigido por Dolores Fonzi. De lograr un lugar entre las seleccionadas, sería un nuevo hito para el cine nacional en el escenario global.

Cómo ver en vivo las nominaciones a los Oscar 2026

El anuncio de los nominados podrá seguirse en vivo a través de múltiples plataformas oficiales, lo que permitirá acceder a la transmisión desde distintos dispositivos:

- Sitio web oficial de los Premios Oscar

- Señal de ABC

- Hulu

- Disney+

- Redes sociales oficiales de la Academia: TikTok, YouTube, Instagram y Facebook

De este modo, el público podrá conocer en tiempo real cuáles son las películas, actores y realizadores que competirán por el máximo reconocimiento del cine mundial.

Con las nominaciones a punto de revelarse, Hollywood entra en la recta final hacia una nueva edición de los Oscar, en una temporada marcada por grandes producciones, apuestas autorales y una fuerte competencia internacional.

