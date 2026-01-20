“Pecadores” y “Una batalla tras otra” encabezan la carrera rumbo a las nominaciones al Óscar

A pocas horas de que la Academia de Hollywood anuncie las nominaciones a los Premios Óscar, dos títulos concentran gran parte de las expectativas de la industria y la crítica especializada: Pecadores y Una batalla tras otra. Ambas producciones, impulsadas por Warner Bros, aparecen como las principales candidatas a dominar la próxima edición de los premios más importantes del cine.

La coincidencia no es menor. En un contexto de incertidumbre corporativa —con versiones que indican que el histórico estudio podría cambiar de manos—, Warner Bros atraviesa una de las temporadas más sólidas de los últimos años, gracias a un catálogo que apostó por propuestas autorales y narrativas originales, alejadas del predominio de franquicias y secuelas.

Un año excepcional para Warner Bros en plena transición

La paradoja marca la temporada: mientras su casa matriz enfrenta tensiones financieras y estratégicas, Warner Bros logró posicionarse en la cúspide de la carrera al Óscar. El estudio aparece, incluso, como objeto de interés en negociaciones que involucran a compañías como Netflix y Paramount, lo que podría redefinir el mapa de Hollywood.

En ese escenario, la posibilidad de que un solo estudio concentre a los dos máximos favoritos de la temporada resulta poco frecuente y refuerza el peso simbólico de estas nominaciones.

“Pecadores”: terror, blues y memoria histórica

Dirigida por Ryan Coogler, Pecadores se consolidó como una de las propuestas más audaces del año. Ambientada en el sur de Estados Unidos durante la década de 1930, en pleno régimen de segregación racial, la película combina el terror sobrenatural con una fuerte impronta social y musical.

La historia sigue a dos hermanos gemelos que enfrentan amenazas tan reales como simbólicas: desde el racismo estructural hasta la figura del vampiro como metáfora del horror histórico. El rol protagónico de Michael B. Jordan, en un doble papel de alta exigencia dramática, lo posiciona como uno de los candidatos más firmes a mejor actor.

Además de las interpretaciones, Pecadores aparece bien perfilada para competir en rubros técnicos y creativos, como guion, música original y diseño de producción, categorías donde la Academia suele reconocer propuestas con identidad estética marcada.

“Una batalla tras otra”: Paul Thomas Anderson en estado de gracia

Del otro lado del espectro cinematográfico se ubica Una batalla tras otra, el nuevo trabajo de Paul Thomas Anderson, que llegó a la temporada de premios con un recorrido prácticamente impecable.

El film, un thriller político y familiar, retrata a un ex revolucionario que intenta llevar una vida tranquila junto a su hija adolescente en un contexto atravesado por radicalización ideológica, redadas migratorias y violencia supremacista. La película fue ampliamente reconocida por los sindicatos de la industria y se convirtió en una de las más nominadas del año en instancias previas.

La actuación de Leonardo DiCaprio vuelve a colocar al actor entre los nombres centrales de la temporada, en lo que podría significar su séptima nominación al Óscar, reafirmando su vínculo histórico con el cine de autor.

El termómetro de la crítica y la industria

Especialistas en premios coinciden en que ambas películas podrían acumular una cantidad inusualmente alta de nominaciones, incluso en categorías mayores como mejor película, dirección, actuación y, este año, el nuevo reconocimiento a mejor casting.

La incorporación de este último premio marca una novedad para la Academia, que busca destacar el trabajo de quienes seleccionan y construyen los elencos antes de que las cámaras comiencen a rodar. La falta de antecedentes hace que el criterio de votación sea, por ahora, una incógnita.

Un escenario internacional cada vez más competitivo

La expansión del padrón internacional de votantes también reconfigura el panorama. Producciones habladas en otros idiomas aparecen con posibilidades reales de competir más allá de la categoría de película internacional, un fenómeno que se consolidó en los últimos años.

En ese marco, títulos como El agente secreto, Valor sentimental y Un simple accidente, del director Jafar Panahi, emergen como señales del peso creciente del cine global dentro de la Academia, aunque el margen para que todas ingresen en la categoría principal sigue siendo limitado.

Actuaciones que definen la temporada

La competencia actoral promete ser una de las más disputadas. Además de DiCaprio y Jordan, el nombre de Timothée Chalamet se instaló con fuerza gracias a su papel protagónico en Marty Supremo, una interpretación que ya fue reconocida por asociaciones clave de la crítica y la industria.

En el rubro femenino, Hamnet se perfila como otra de las producciones con chances sólidas, con Jessie Buckley como una de las posibles nominadas, junto a Emma Stone y Renate Reinsve.

La antesala de una edición decisiva

Las nominaciones se conocerán este jueves por la mañana en Los Ángeles, mientras que la ceremonia de la Premios Óscar se celebrará el 15 de marzo. Más allá de los ganadores, la lectura política e industrial de esta temporada parece inevitable.

Si las previsiones se confirman, Pecadores y Una batalla tras otra no solo competirán por estatuillas, sino que quedarán como símbolos de un momento bisagra para Warner Bros y para un Hollywood que, entre cambios estructurales y nuevas reglas, vuelve a encontrar en el cine de autor una fuente de prestigio y relevancia cultural.