“La virgen de la tosquera”: juventud, deseo y terror en el Conurbano bonaerense

“La virgen de la tosquera” llega a los cines argentinos como una de las propuestas más inquietantes del cine nacional reciente. La película, dirigida por Laura Casabé, se estrenó tras un recorrido internacional destacado y propone una mirada oscura sobre la juventud en tiempos de crisis.

La historia se centra en Natalia, una joven que atraviesa el verano posterior al final de la escuela secundaria en un barrio del Conurbano bonaerense. En ese espacio de transición vital, el deseo, la amistad y la violencia comienzan a entrelazarse de forma inquietante.

Ambientada en un contexto de deterioro social y económico, la película retrata una cotidianidad marcada por el calor, los cortes de luz y la tensión latente en los vínculos barriales. Ese clima funciona como antesala de un relato que avanza hacia el terror.

El film está protagonizado por Dolores Oliverio, quien encarna a Natalia, una adolescente marcada por el abandono familiar y una madurez forzada que la distingue de su grupo de amigas.

Una adaptación del universo literario de Mariana Enriquez

El guion, escrito por Benjamín Naishtat, se basa en dos cuentos de Mariana Enriquez incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama. La adaptación conserva el clima perturbador característico del gótico latinoamericano.

La película traslada a la pantalla elementos recurrentes de la obra de Enriquez: el deseo adolescente, la violencia social, la superstición y la presencia de un mal que se infiltra en lo cotidiano.

Lejos de una adaptación literal, el film fusiona los relatos para construir una historia autónoma, en la que lo fantástico y lo real conviven sin una frontera definida.

El resultado es un coming of age atravesado por el terror, donde la experiencia de crecer se ve alterada por fuerzas que exceden la voluntad de los personajes.

Deseo juvenil, rivalidad y estallido emocional

Natalia vive con su abuela Rita tras haber sido abandonada por sus padres. Aunque mantiene una amistad cercana con dos chicas del barrio, su carácter retraído la vuelve una figura solitaria.

El eje emocional de la historia se activa con Diego, un joven mayor por quien Natalia siente una atracción intensa. La aparición de Silvia, una mujer más experimentada y segura, altera el equilibrio del grupo.

La rivalidad amorosa desata sentimientos de humillación, furia y celos que se acumulan progresivamente, en un contexto donde las emociones no encuentran canales de contención.

Ese estallido emocional funciona como motor narrativo y prepara el terreno para una deriva sobrenatural que transforma el deseo en amenaza.

Las tosqueras como escenario simbólico y real

El título de la película remite a las tosqueras, excavaciones abandonadas que se llenan de agua y se convierten en lagunas artificiales. En el conurbano bonaerense, estos espacios son tan atractivos como peligrosos.

En la historia, la tosquera se presenta como un lugar de encuentro y escape para los jóvenes, pero también como un territorio cargado de riesgos, secretos y violencia latente.

La película utiliza este paisaje como símbolo de un entorno sin control, donde lo social y lo natural se combinan para generar una sensación constante de amenaza.

Ese espacio físico se vuelve clave en el desarrollo del relato y en la transformación de la protagonista.

Terror, poderes y venganza

A medida que avanza la trama, Natalia revela una capacidad inquietante que la diferencia del resto. Su dolor y su ira comienzan a materializarse de formas inesperadas.

La película introduce elementos sobrenaturales sin espectacularidad, apoyándose en gestos mínimos, sonidos perturbadores y miradas cargadas de tensión.

El terror emerge como una extensión de la violencia emocional y social, más que como un fenómeno externo. El mal no irrumpe: ya estaba presente.

Este enfoque sitúa a “La virgen de la tosquera” dentro de una tradición de terror psicológico que privilegia la atmósfera por sobre el impacto explícito.

Un recorrido internacional y estreno en Argentina

La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance, donde fue la única producción latinoamericana seleccionada. Luego obtuvo premios en BAFICI y reconocimientos en festivales europeos.

Entre los galardones recibidos se destacan el Gran Premio del Jurado y el premio a la Mejor Fotografía en el Festival de Sitges.

Tras su paso por el circuito internacional, el film llega a las salas argentinas este jueves, consolidando el interés por una obra que cruza cine de género y retrato social.

