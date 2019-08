Con mujeres y un luchador gay, vuelven los ‘Titanes en el Ring’

por Claudio Corsalini

Ahora sí. Y parece que nada del mundo va a frenar el regreso de los Titanes en el ring (TEER). Luego de 18 años de espera para los fans, el show de lucha libre creado por el genial Martín Karadagian a principios de los 60, la nueva troupe de luchadores volverán a subir al cuadrilátero. El esperado retorno será el próximo domingo 18 en la Sala Siranush de Palermo.

En esta oportunidad, y tal como ocurrió el año pasado con el regreso que tuvo que suspenderse por motivos de fuerza mayor (ver aparte), lo harán de la mano de la hija del “Gran Martín”, Paulina Karadagian y esta vez, también hay novedades respecto a los luchadores.

Entre la veintena de profesionales del catch se destacan Ameriko, el representante del colectivo Lgbtqi+, y dos nuevas incorporaciones: Nikka Bikov y Krystalia. En el primero de los casos, se trata de una luchadora de origen ruso que decidió cambiar el maillot y las zapatillas de puntas que utilizaba en sus clases de danza clásica por las tomas y las patadas voladoras que viene aprendiendo desde hace unos meses, cuando se incorporó al staff. Mientras que la segunda, se sumó al team tras quedar elegida luego de realizar una serie de pruebas y mostrar sus aptitudes para la lucha frente a otras rivales. En todos los casos, los tres luchadores practicaron diferentes disciplinas artísticas y deportivas que le dieron la la fuerza y la elasticidad necesaria para desempeñarse sobre el ring.

“Mi llegada a Titanes fue de la mano de Paulina, a quien conocí en una marcha donde estaba junto a unos amigos. Luego de saludarnos, me dijo que estaba buscando un luchador con mi estilo, con una estética diferente, con mi onda. Me invitó a participar de los entrenamientos para ver qué me parecía y acá estoy, entrenando lucha desde tres veces por semana desde hace un año. También sigo con mis clases de artes marciales y destreza física”, contó a PERFIL el joven luchador en el gimnasio del Club Armenio donde la imagen del “Gran Titán” domina la escena.

Consultado sobre si se siente un referente del colectivo Lgbtqi+, Amériko afirma que “soy un luchador más y aquí puedo mostrar quién soy y cómo soy. Lo tomo como una exposición circunstancial que va más allá de ser el representante oficial del colectivo. Sí creo que a través de Titanes puede mostrar otra realidad al público que lo sigue. Sobre todo a los chicos que recién están empezando a descubrirse y se dan cuenta que no encajan en la realidad que los rodea. Para que no se sientan excluidos”, agrega.

“El público cambió. El de ahora es totalmente diferente al de los 80, donde quizá un luchador perteneciente a la comunidad gay hubiese sido ridiculizado desde todo punto de vista”, interviene Paulina mientras sigue atentamente el entrenamiento de los luchadores durante las entrevistas a Amériko, Nikka y Krystalia.

“Acá buscamos representar a todos con respeto. Es nuestra forma de trabajar”, opina sin perder de vista las tomas y mandobles que hacía el resto del grupo. “Tenemos la mejor entrenada de todas las troupes de luchadores que están dando vueltas por ahí. No vivimos de glorias pasadas. El mundo evolucionó y Titanes también”, completa, junto a Sergio Ventrome, el ex luchador Billy Jim y actual entrenador de luchadores.

Amériko cuenta que estar en TEER le sirvió para retomar la relación con su padre. “Ayudó para volver a encontrarme con mi papá con el que estaba distanciado. Quizá mi ejemplo sirva para que a otros les pase lo mismo”. Respecto a la performance que espera tener sobre el ring, fue tajante: “Soy un ganador de la vida, mirá si no me voy a sentir ganador en Titanes. No veo la hora de subir al ring y demostrar todo lo que sé”, concluye para meterse de lleno en el entrenamiento.

En otro rincón del gimnasio, Nikka Bykov cuenta a PERFIL que llegó de Rusia junto a su madre que era una excelente bailarina de ballet del Teatro Bolshoi. De mirada recia y altanera, explicó que llegó a Titanes casi por curiosidad.

“Pasé por la puerta del gimnasio y vi el ring. Pregunté qué hacían y Billy me tomó una prueba ese mismo día. Desde ese momento no fui más. Este es un espacio donde me siento más cómoda que haciendo ballet como mi mamá. Vi que esto es en serio, que hay mucho nivel y que les puedo ganar a las demás chicas que hay en el grupo”, mientras mira desafiante a Roxy Rox, una de la primeras mujeres en ser parte de la nueva troupe de TEER.

La respuesta no se hizo esperar y el desafío quedó planteado. El próximo domingo será uno de los platos fuertes de la jornada de lucha. “Espero que llegue bien entrenada, me daría pena que pase vergüenza ante el público”, afirma de manera contundente Roxy.

Por su parte, Krystalia hace gala de su frialdad y hermetismo. Baja del cuadrilátero casi sin tocar las cuerdas y se frena desafiante frente al fotógrafo. Cuenta que llegó desde Misiones y que la vida fue muy dura con ella desde chica. “Me crié junto a cuatro hermanos varones, así que para mí no es muy difícil estar acá. Soy fuerte y voy por todo y contra todos”, enfatizó la luchadora de cara angelical. “Si me sirve soy amiga de alguien, si no, trato de sacar ventajas en cualquier situación”, concluyó enigmática, la joven luchadora, para volver luego a su entrenamiento.

El estreno que no fue

El regreso de los Titanes en el ring estaba prevista para noviembre del año pasado en el marco del Buenos Aires Celebra Armenia. La situación había generado una fuerte expectativa tanto en los luchadores como en el público que tras 17 años volvía a ver el show de lucha libre creado por Martín Karadagian.

Pero la declaración de duelo del Estado por las víctimas del ARA San Juan obligó a suspenderla. “Fue un golpe muy duro. Teníamos todo listo para hacer una gran presentación. Ahora vamos a estrenar en la Sala Siranush, a metros de la Catedral de San Gregorio donde velaron a papá. Todo sigue girando a su alrededor, como a él le hubiese gustado”, señaló Paulina.

Relatores modelo ‘19

En esta oportunidad, los Titanes en el ring no solo estrenan nuevos luchadores, sino también una dupla compuesta por un relator y comentarista que estarán a cargo de los relatos de las peleas.

“Para mí es cumplir el sueño del pibe y tocar el cielo con las manos. Tengo un gran recuerdo del Maestro Rodolfo Di Sarli, el relator oficial”, dice Fabián Codevilla, también relator de fútbol y peleas de box en Radio Nacional y discípulo del relator deportivo Juan Carlos Morales. Lo acompañará Flavio Peralta, en el rol de comentarista, un rol que no se había incorporado en las versiones de la década del 60 y 70. Tampoco habrá un presentador sobre el cuadrilátero.

“Llegamos a través de un cásting de relatores y es un orgullo. Haremos un relato homenajeando al gran Di Sarli, pero aggiornado a los tiempos actuales”, agregó Codevilla. Mientras que Peralta, afirma que “somos una dupla con muy buena química. El aporta la experiencia de tantos años de relato radial con muy buena química. Esperemos hacer un papel a la altura de las circunstancias”, señala por último Peralta.