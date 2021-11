Córdoba: un alumno protestó vistiendo una pollera y logró que cambien el uniforme escolar

Un estudiante de la localidad cordobesa de Colonia Caroya fue a clases en pollera porque no le daban autorización para asistir con pantalón corto a pesar de las altas temperaturas. El hecho es similar a lo ocurrido días atrás en Villa Carlos Paz, en la misma provincia, donde otro chico eligió el mismo método de protesta.

Todo sucedió en el colegio IPEM 165 Presbítero José Bonoris, donde el alumno propuso la iniciativa a su hermano y a un grupo de compañeros de 4° año, que se mostraron de acuerdo con la decisión. Se presentó a clases con pantalones largos y en uno de los recreos aprovechó para cambiarlo por la pollera, según contó el adolescente a Radio Jesús María.

"Hacía calor. Una preceptora me detuvo y me dijo que no podía estar vestido así, que hablara con el director”, explicó el joven, de nombre Agustín.

Más tarde, a través del mismo medio el director de la institución educativa, Salvador Lucero, se manifestó sobre lo sucedido: “No era la forma de reclamar, hubieran venido a hablar directamente", dijo. En ese sentido, comentó que conversó con Agustín y se decidió que hasta que se pueda modificar el acuerdo escolar, para lo que resta del año los alumnos podrán asistir con "bermudas gabardina negra o azul o de tela vaquero hasta la rodilla”, detalló.

"Si bien nuestro Acuerdo de Convivencia Escolar dice una forma de cómo es la vestimenta, nosotros sabemos también que el intenso calor y las altas temperaturas ameritaban que nosotros hagamos una modificación para menguar eso. Cuando tengan Educación Física puede ir con el short liviano", añadió.

Por último, el director señaló que la medida será confirmada formalmente durante el ciclo lectivo del próximo año. “Copiaron lo ocurrido en Carlos Paz, pero no era necesario. Nosotros creemos que si los alumnos no están confortables en el aula no van a poder aprender. Debemos mejorar el espacio", cerró haciendo referencia al sucedo que protagonizó un alumno de 5° en la escuela IPEM N°359 Arturo Umberto Illia.

FP CP