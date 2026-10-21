Crece la preocupación por la suba del río Paraná: cuándo se espera el pico y qué medidas activaron en Corrientes

La crecida del río Paraná mantiene en alerta a distintas localidades de Corrientes, donde las autoridades intensificaron los controles y las medidas de prevención ante la posibilidad de que el nivel del agua alcance su punto máximo durante esta semana. Las proyecciones locales indican que el pico podría registrarse entre el 22 y el 27 de octubre, con alturas superiores a los seis metros en la zona de Goya.

En esa ciudad correntina, el río alcanzó los 5,48 metros, por encima de la marca de alerta establecida en 5,20 metros. El avance del agua ya llegó al sector inferior de la costanera y obligó a mantener un seguimiento permanente de las zonas ribereñas, los terrenos bajos y las áreas de islas.

Frente a este escenario, los gobiernos provincial y municipales reforzaron los protocolos de asistencia y prevención para acompañar a las familias expuestas a posibles inundaciones. También se registraron autoevacuaciones preventivas, mientras los equipos locales realizan tareas de limpieza y contención en canales perimetrales de barrios vulnerables.

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La crecida avanza y preocupa el desplazamiento de animales

El aumento del caudal también genera dificultades para los productores rurales, que comenzaron a trasladar ganado hacia terrenos más elevados para protegerlo del avance del agua. Sin embargo, las tareas se complican en sectores anegados por la presencia de vegetación flotante, camalotes y la falta de superficies firmes para movilizar a los animales.

La inundación temporal de islas, campos bajos y ambientes ribereños también puede desplazar animales silvestres hacia zonas habitadas. En ese contexto, un adolescente de 15 años fue mordido por una serpiente cascabel mientras trabajaba en un campo del departamento de Goya.

El joven permanece internado en terapia intensiva y su familia solicitó entre 26 y 30 donantes de sangre, sin distinción de grupo o factor. Quienes puedan colaborar pueden comunicarse con su padre, Rolando Sotelo, al 3777-203110.

Ante la aparición de serpientes u otros animales silvestres, las recomendaciones son mantener distancia, evitar cualquier intento de captura o manipulación y dar aviso a las autoridades competentes si existe una situación de riesgo.

La emergencia también quedó marcada por la muerte de dos peones rurales cuyos cuerpos fueron encontrados en la isla Ibirapitá, cerca de Bella Vista. Los trabajadores eran buscados desde el viernes y, según las primeras reconstrucciones, trasladaban ganado hacia el continente para resguardarlo de la creciente cuando habrían caído a una laguna interna. Los investigadores continúan con las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho.

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Operativos sanitarios y asistencia a las familias afectadas

En Itatí, las autoridades programaron un operativo sanitario y de asistencia para este miércoles, desde las 9, en la intersección de Roque González de Santa Cruz y Gamarra. La jornada contempla consultas médicas, vacunación, controles epidemiológicos, testeos, atención veterinaria y supervisión bromatológica para las familias afectadas por la suba del río.

En el dispositivo participarán equipos de la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia (DIPNA), el Instituto de Previsión Social (IPS), el Registro Civil y el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA). Además de las prestaciones sanitarias, los vecinos podrán realizar trámites de filiación, consultas previsionales y gestiones relacionadas con cuestiones ambientales.

El operativo incluirá la aplicación del esquema Detectar Dengue en zonas inundadas y la distribución de kits del programa Agua Potable en Cada Hogar, destinados a asistir a personas evacuadas y autoevacuadas. La intención del Ejecutivo provincial es replicar este abordaje en otras localidades costeras del Litoral que registren desplazamientos de familias como consecuencia del avance del Paraná.

Por qué el pico podría llegar en los próximos días

Ese desplazamiento obliga a mantener mediciones diarias y preparar medidas de respuesta ante posibles cambios en la altura del agua. Por el momento, se registraron autoevacuaciones preventivas en la zona de islas, sin afectación informada en los sectores urbanos ni en el área portuaria de Goya.

A la situación hidrológica se suma el pronóstico de lluvias y tormentas para Corrientes durante los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la posibilidad de fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes o puntualmente severos.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Los acumulados previstos se ubican entre 40 y 80 milímetros, aunque no se descartan registros superiores en forma localizada.

CS