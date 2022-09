Los incendios en Córdoba, Jujuy y Rosario reflotan una vez más el reclamo de una Ley de Humedales. Esta iniciativa busca proteger estos ecosistemas fijando montos mínimos. El Congreso de la Nación avanzó dos veces en los últimos cuatro años con este tema, pero nunca pudo sancionar una ley. ¿Qué pasó en los distintos momentos?

La última vez fue en agosto de 2020 cuando la comisión de Ambiente y Recursos Naturales que preside Leonardo Grosso dictaminó a favor. En ese momento, sólo cinco diputados (de la comisión) no apoyaron el dictamen que logró el acuerdo de la mayoría de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

Fueron todos del PRO: Gabriel Frizza (Córdoba), Sofía Brambilla (Corrientes), Virgina Cornejo (Salta), Alicia Fregonese (Entre Ríos) y Fernando Iglesias (CABA).

Cornejo lo va a estudiar, explicaron desde su equipo a PERFIL. La diputada dice que aún no sabe. Sin embargo, no debería tener demasiado para estudiar, ya que el proyecto que presentó el oficialismo es un espejo del despacho que ella no firmó en 2020.

En la política parlamentaria suele decirse que la disputa por las leyes empieza con el giro a comisión de los distintos proyectos. Al proyecto de humedales se le dio giro cuatro comisiones, la mayoría de los temas solo va a una o a dos. Estas fueron: Recursos Naturales y Ambiente, Agricultura, Asuntos Marítimos y Presupuesto y Hacienda.

Sergio Massa estuvo, en su momento, a cargo de esa decisión. “Le faltó sumar Minería”, ironizó un diputado para mostrar las trabas burocráticas que desde el oficialismo le daban a ese tema.

El diputado por Santa Fe Enrique Estévez (Socialista) planteó: “Necesitamos transparentar este debate, se tiene que dar en las comisiones y se tiene que dar en el recinto”. “No podemos seguir dándole la espalda. La principal responsabilidad de que este tema se trate claramente, y como siempre, es del oficialismo”, reafirmó en diálogo con PERFIL.

El titular de la comisión de Ambiente, Leonardo Grosso, reconoció que no se trató porque “las presiones de los sectores económicos, las resistencias de quienes por ahí están más vinculados a los sectores agropecuarios frenaron el tratamiento”. “Directamente no lo trataron, no lo pusieron ni a la vista para charlar sobre el expediente”, lamentó.

Pero al oficialismo hoy se le recuerda que en 2021 hicieron campaña con la Ley de Humedales, y aún no hay novedades. “Yo lo reivindico como una herramienta y un elemento para que mis compañeros y mis compañeras sean conscientes de que fue una promesa de campaña”, explicó Grosso.

En ese sentido, agregó: “Nosotros hoy, en términos concretos y en todos los puntos que nosotros tenemos de las intenciones de voto, somos el bloque que más votos a favor de la Ley de Humedales podría aportar”.

La media sanción del Senado

A diferencia de la Cámara baja, donde solo una de las cuatro comisiones a las que se le dio giro al tema lo trató, en el Senado se logró la media sanción en 2016. Fueron 53 votos afirmativos, contra 4 negativos y 5 abstenciones.

En ese momento la media sanción fue impulsada por el ex senador Fernando “Pino” Solanas.

Los votos en contra llegaron de dos senadores que aún siguen en la Cámara. Estos son Silvia Giacoppo, del radicalismo jujeño, y Mauricio Espínola del peronismo correntino.

Sin embargo, las abstenciones que se destacan son las de Laura Rodríguez Machado, que hoy es diputada del PRO por Córdoba y la del jefe de bloque radical, Luis Naidenoff. La primera le comentó a PERFIL que “cuando se inicie el tratamiento del tema, lo va a volver a estudiar” y recién ahí “tomará una decisión”. También se abstuvo el ruralista Alfredo De Angeli.

Por su parte, cerca de Naidenoff dejaron trascender que “habrá “que ver cuándo y cómo se plantea” para definir si cambia su voto. A diferencia de 2016, el senador está en pareja con Carolina Losada, una de las senadoras que más impulsa este proyecto en la Cámara alta. Sin embargo, desde su despacho aseguraron que aún no saben si va a votar a favor. “No es lineal el análisis del tema”, señalaron.

