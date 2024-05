El reconocido estilista Roberto Giordano, famoso por su destacada trayectoria en el mundo de la moda y la belleza, escaló a la atención mediática en los últimos días tras ser condenado a tres años de cárcel por insolvencia fiscal y quiebra fraudulenta. Si bien no irá a la cárcel por motivos de salud, la decisión de la justicia puso un sello final luego de más de una década de investigación contra el ícono de la moda argentina.

Giordano, cuya carrera profesional estuvo marcada por su habilidad para crear tendencias y su participación en diversos proyectos de moda y belleza, enfrentó acusaciones relacionadas con evasión fiscal y otras disputas legales a lo largo de su carrera.

El autor de la histórica frase "Qué noche Teté", dirigida a Teté Coustarot durante los desfiles de Punta del Este y Pinamar, se convirtió en un símbolo de éxito y glamour en la década del noventa, que estuvo marcada por la política de la convertibilidad implementada por el expresidente Carlos Menem.

Las peluquerías y desfiles de Roberto Giordano escalaron a lo alto de la moda regional y entre sus clientas estaban las principales estrellas de la farándula argentina: de Mirtha Legrand a Pampita, pasando por la supermodelo Valeria Mazza. Pero ya en esa etapa lo que era la Dirección General Impositiva (hoy AFIP) comenzó a investigarlo, dado que el peluquero vivía "una vida cinco estrellas, mientras sus negocios estaban quebrados".

Las acusaciones legales contra Giordano

Las acusaciones más destacadas contra Giordano, de 75 años, se remontan a 2011, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lo acusó de evasión fiscal. En ese entonces, el reconocido peluquero fue imputado por presunta omisión en la declaración de ingresos durante varios años, lo que resultó en una deuda millonaria en impuestos.

Esta acusación generó un gran revuelo en la industria de la moda en el país, ya que Giordano era considerado uno de los referentes más importantes del sector. Su estilo innovador y su presencia mediática lo habían convertido en una figura icónica en el ámbito de la peluquería y la moda.

Roberto Giordano

Sin embargo, esta no es la única controversia legal en la que se ha visto envuelto Giordano a lo largo de su carrera. Enfrentó demandas por incumplimiento de contratos laborales y disputas con empleados y excolaboradores, lo que fue generando una sombra sobre su reputación profesional. "Tenía 500 empleados, le di trabajo a toda una ciudad y, bueno, la Argentina es así. Hay gente que te quiere sacar lo que vos lograste", declaró hace unos años.

En el 2010 la Justicia Comercial ordenó su quiebra, luego de que sus acreedores rechazaran la propuesta formulada en el marco del concurso preventivo y Giordano se mudó a Maldonado, en Uruguay, donde aún reside.

Mientras aumentaba sus deudas impositivas, laborales y previsionales, surgió una nueva investigación judicial a partir de una denuncia de la AFIP en 2014. Giordano fue procesado por el Juzgado en lo Penal Económico N° 10 por insolvencia fraudulenta, por lo que en 2020 fue embargado por 30 millones de pesos y condenado a dos años y cuatro meses de prisión, cuya aplicación fue dejada en suspenso.

La condena a prisión

Tras un juicio abreviado, el miércoles 15 de mayo Roberto Giordano fue condenado a tres años de prisión por insolvencia fiscal y quiebra fraudulenta, una pena que quedó en suspenso debido a la salud del famoso estilista. Fue acusado de ocultar 17 bienes y de evadir impuestos con sociedades fantasmas y la carga probatoria fue tan contundente que decidió declararse culpable.

Según el fallo judicial, Giordano utilizó testaferros para crear cinco empresas fantasma que no estaban a su nombre, pero que estaba dirigiendo y utilizando para facturar, y a las que les había transferido sus propiedades (o vendido a precios irrisorios), para ocultarlas de la AFIP. Los bienes, entre autos y departamentos, sumaban un caudal millonario en dólares.

La sentencia fue firmada por el juez Jorge Zabala, que consideró al estilista como el único responsable de la insolvencia fiscal y que no podía desconocer las maniobras ilegales que se realizaron, un entramado fue estudiado por más de seis años. "Sin perjuicio de que Roberto Leonardo Giordano no integraba formalmente las empresas Unidor, Arimis, Big Bands y Nilamar era quien en los hechos dirigía y tomaba las decisiones inherentes al funcionamiento de aquellas, es decir era el verdadero responsable de la explotación de la cadena de peluquerías”, explicó el magistrado.

"Las presuntas evasiones fueron llevadas a cabo por sociedades de las cuales yo no tengo ninguna participación societaria”, había dicho Giordano en su momento ante el juez. Además, indicó que había abandonado su actividad como peluquero para afrontar "la inmensa cantidad de juicios laborales" alegando bajos ingresos.

Entonces ofreció sus servicios como asesor en marketing, profesor de peinado y cortes de cabellos a diferentes empresas. "Mi beneficio económico era por ese asesoramiento. A su vez le vendí a esas sociedades mi nombre (marca) para que promocionen sus comercios. Por eso no es extraño que en los tickets aparezca mi nombre", indicó. No obstante, este argumento no convenció al juez y la abultada carga probatoria en su contra que había.

A pesar de esta condena y demás controversias, el legado de Roberto Giordano en la industria de la moda y la belleza sigue siendo innegable. Su creatividad y su visión vanguardista dejaron una marca indeleble en el mundo de la peluquería e inspiraron a toda una generación de estilistas y diseñadores. Sin embargo, queda por verse cómo los procesos judiciales en su contra afectarán su carrera e imagen en el mundo de la moda.

