Debaten sobre la gestión del agua

La ciudad de Mendoza fue sede del primer encuentro nacional convocado por Fundación Avina y CCU Argentina para construir una agenda hídrica común de cara a la Conferencia del Agua de Naciones Unidas.

Más de cuarenta referentes del sector público, privado y social se sentaron a discutir un problema que, en Argentina, tiene tanto de urgencia como de oportunidad.

El evento contó con la participación de Musonda Mumba, secretaria general de la Convención sobre los Humedales, quien planteó el cambio de paradigma que atraviesa la discusión global: la prosperidad ya no se mide solo en términos económicos, sino en bienestar y resiliencia comunitaria.

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El debate local en este tema giró en torno a la crisis hídrica global, la modernización de infraestructura, la gestión de riesgos climáticos y el financiamiento mixto.

El consenso fue claro: se necesita un plan de cuenca integral, métricas comunes y un cambio cultural que acompañe las soluciones técnicas.

El objetivo final de estos encuentros es llegar a la próxima Conferencia del Agua de la ONU con una conversación local avanzada, que transforme el problema en estrategia de país.