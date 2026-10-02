“Loki”, corales y crustáceos: cuáles son las 57 nuevas especies del mar argentino

La expedición que en 2025 acercó las profundidades del mar argentino a millones de personas a través del streaming sigue aportando resultados científicos. Un taller internacional realizado en Buenos Aires permitió identificar 57 nuevas especies marinas y cinco géneros a partir del estudio de muestras obtenidas principalmente en el cañón submarino Mar del Plata, durante la campaña Talud Continental IV. El hallazgo fue comunicado por el CONICET el 1 de octubre.

El CONICET identificó 57 especies nuevas para la ciencia en los cañones submarinos del Mar Argentino

Los organismos habían sido recolectados durante la misión que llevó a investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) a bordo del buque R/V Falkor (too), del Schmidt Ocean Institute. La campaña utilizó el vehículo operado de forma remota SuBastian, que permitió registrar imágenes y obtener muestras de ambientes situados a miles de metros de profundidad.

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Cuáles son las 57 nuevas especies marinas identificadas

El resultado amplía la estimación inicial de al menos 40 especies nuevas. Después del trabajo de identificación, el número llegó a 57, aunque todavía puede aumentar porque no se examinó todo el material recolectado. El conjunto comprende animales de distintos grupos, desde pequeños crustáceos hasta corales y pepinos de mar.

La distribución incluye 20 especies de copépodos, crustáceos de pequeño tamaño; 22 equinodermos, entre los que se encuentran pepinos de mar y crinoideos; 14 cnidarios, que abarcan octocorales, plumas de mar y corales pétreos; y un molusco escafópodo. Los cinco nuevos géneros informados corresponden a corales, pepinos de mar y crustáceos.

Uno de los resultados más llamativos surgió del análisis de los copépodos: los especialistas examinaron apenas el 10% de las muestras recolectadas de ese grupo y reconocieron 20 especies nuevas y un nuevo género. Esa proporción muestra cuánto material de la expedición permanece pendiente de estudio.

“Loki”, el pepino de mar que sobresale entre los descubrimientos

Entre los organismos destacados aparece “Loki” (Peniagone sp.), un pepino de mar de aguas profundas que recibió ese apodo por sus apéndices semejantes a cuernos, asociados a la figura de la mitología nórdica. Sus imágenes y videos fueron capturados en el fondo del cañón submarino.

Este animal integra el grupo de las holoturias y representa una de las hasta diez nuevas especies de pepinos de mar reconocidas durante el taller. Ocean Census informó que fue documentado a 2.577 metros de profundidad. La denominación “Loki” funciona como un nombre divulgativo, mientras que los comunicados lo identifican científicamente como Peniagone sp.

Nuevos corales y una posible familia por confirmar

El estudio también permitió reconocer nuevas especies de corales. Entre los ejemplares destacados figuran la pluma de mar Pseudumbellula sp. y el octocoral Orstomisis sp., de una intensa coloración roja anaranjada. Estos organismos aportan información sobre comunidades de aguas profundas que generan hábitats para otros seres vivos.

En este grupo, los investigadores señalaron además dos posibles nuevos géneros y una posible nueva familia. Esas propuestas todavía requieren análisis genéticos, por lo que deben distinguirse de los resultados ya anunciados: parte de la clasificación continúa bajo evaluación.

Cómo se analizaron las muestras de la expedición argentina

El Species Discovery Workshop se desarrolló del 13 al 24 de julio de 2026 en la Universidad Maimónides, en Buenos Aires. Reunió a 20 taxónomos e investigadores de América Latina y Europa para estudiar muestras de fauna de aguas profundas. La iniciativa fue liderada por The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, en alianza con el Schmidt Ocean Institute, y tuvo como coordinadores locales a los investigadores del CONICET Martín Brogger y Valeria Teso.

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El trabajo combinó técnicas de taxonomía integrativa para reconocer los organismos y registrar los descubrimientos en Ocean Census NOVA, una plataforma de datos de acceso abierto. Así, el material obtenido en el mar pudo convertirse en información disponible para la comunidad científica internacional.

Del streaming submarino a los resultados científicos

Durante la campaña de 2025, el ROV SuBastian alcanzó los 3.900 metros de profundidad. Las transmisiones permitieron observar animales y paisajes submarinos habitualmente inaccesibles para el público. El anuncio de las nuevas especies corresponde a una etapa posterior: el examen especializado de las muestras recuperadas durante aquella exploración.

El investigador Daniel Lauretta, jefe científico de la campaña e integrante del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, destacó que la colaboración internacional aceleró la identificación de organismos y contribuyó a formar especialistas locales. El intercambio resulta especialmente relevante para grupos animales que cuentan con pocos taxónomos activos.

Qué queda por descubrir en los cañones submarinos

Las 57 especies anunciadas no agotan los resultados posibles de Talud Continental IV. Todavía quedan muestras que no pudieron analizarse durante el taller y que podrían ampliar el inventario de biodiversidad de las profundidades argentinas.

La investigación también tendrá continuidad en el mar. El equipo científico y el Schmidt Ocean Institute planifican una nueva expedición para febrero y marzo de 2027, dirigida a otro cañón submarino. El objetivo será explorar nuevos ambientes y recolectar material que permita seguir estudiando la diversidad del Atlántico Sur